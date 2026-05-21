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華府僑聯總會海外優秀青年獎 得主歐柔岑

記者王稚融／華府報導
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僑聯總會華府辦事處陳惠青主任(左起)、華府僑教中心黄正杰主任、歐柔岑博士，僑聯總...
僑聯總會華府辦事處陳惠青主任(左起)、華府僑教中心黄正杰主任、歐柔岑博士，僑聯總會華府辦事處前主任巫和怡、華府台灣同鄉聯誼會會長金義之。(記者王稚融／攝影)

中華民國華僑救國聯合總會(僑聯總會)華府辦事處日前在漢宮大酒樓舉辦午宴暨頒獎典禮。華府僑教中心主任黃正杰應邀在活動頒發「2026年海外優秀青年榮譽獎」給歐柔岑博士，表彰其在學術研究、國際交流與僑界服務上的傑出表現。

主辦單位僑聯總會華府辦事處主任陳惠青表示，今年該獎項在全球僅選出12位傑出青年，由華府台灣同鄉聯誼會會長金義之律師所推薦的歐柔岑能脫穎而出，實屬不易，堪稱華府台灣鄉親之光。

歐柔岑長期深耕學術研究與國際交流，在論文發表、研究計畫及國際研討會中屢獲獎項肯定，並積極推動跨校與跨國合作。除學術成就外，她曾擔任大華府地區台灣學生聯合會及馬里蘭大學臺灣學生會會長，任內帶領團隊舉辦多場大型活動，有效凝聚台灣學生向心力，並深化與僑界前輩的文化傳承。同時，她也長期建立經驗分享平台，協助留學生融入美國社會與職場，深獲僑界讚譽。

歐柔岑致詞時表示，能獲此殊榮深感榮幸，感謝僑界前輩與師長一路的支持，未來將持續投入研究與社區服務，為台灣與海外僑界搭建更多交流合作的橋樑。

當天活動亦邀請2022年得主陳玉敏博士進行專題講座，分享成長歷程以鼓勵年輕世代。許多與會僑領紛紛表示，看見年輕一代在專業與僑社服務上展現卓越表現，令人欣慰，也期待更多青年為海外台灣社群注入新活力。

午宴期間，與會來賓交流熱絡，氣氛溫馨。許多僑界人士表示，看到年輕世代在專業領域與社區服務上展現卓越表現，令人十分欣慰，也期待更多青年持續參與僑社事務，為海外台灣社群注入新活力。

2022年得主陳玉敏博士。(記者王稚融／攝影)
2022年得主陳玉敏博士。(記者王稚融／攝影)

歐柔岑(左五)接受大家祝賀(記者王稚融／攝影)
歐柔岑(左五)接受大家祝賀(記者王稚融／攝影)

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