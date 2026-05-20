我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國調降今年全球經濟成長預測 估降至2020年來最慢

美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意「他」接管政權

慶亞太裔傳統月 林奇緣指揮Avanti交響樂團演出受歡迎

記者王稚融／華府報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國駐美代表俞大㵢(左四)出席了15日晚間的首演，右三為音樂總監兼指揮林奇緣...
中華民國駐美代表俞大㵢(左四)出席了15日晚間的首演，右三為音樂總監兼指揮林奇緣。(記者王稚融／攝影)

為慶祝亞太裔人及太平洋島民(AAPI)傳統月，華府地區知名社區交響樂團Avanti Orchestra舉辦樂團史上首次「雙場音樂會」系列演出，以古典音樂經典名作結合台灣作曲與演奏藝術，呈現一場融合文化交流與音樂藝術的盛會。

兩場音樂會由音樂總監兼指揮林奇緣執棒，演出曲目包括Johannes Brahms的第一交響曲、Jean Sibelius的小提琴協奏曲，以及台灣作曲家魏安妮全新編曲的台灣經典民謠雨夜花。其中並由辛明峰擔綱獨奏西貝流士小提琴協奏曲。

這場免費音樂會由Avanti樂團與駐美台北經文代表處台灣書院共同主辦。中華民國駐美代表俞大㵢出席了15日晚間的首演，表達對台美文化交流與音樂藝術推廣的支持。

林奇緣現為約翰霍普金斯大學Peabody Institute管弦樂指揮博士學生，並同時擔任芝加哥歌劇院萊恩歌劇中心指揮。她畢業於台灣師範大學，活躍於台美兩地音樂界。辛明峰以「天才少年」之姿聞名台灣，15歲時即榮獲格拉斯哥國際小提琴大賽首獎，其後赴美進入Curtis Institute of Music與Juilliard School深造，並曾在Metropolitan Opera Orchestra 任職長達24年。他曾為美國總統與英國皇室演出，並與

BBC管弦樂團及蘇格蘭國家管弦樂團等國際知名樂團合作，演奏足跡遍及世界各地。

作曲家魏安妮長期關注台灣當代社會與歷史文化，她畢業於New England Conservatory，並曾入圍2023年國立台灣交響樂團作曲大賽決賽。

Avanti樂團前身為成立於1943年的「星期五早晨音樂俱樂部(FMMC)管弦樂團」，最初為弦樂合奏團，後逐步發展為完整交響樂團，並於2009年正式更名為「Avanti」。樂團目前由約65位義務演出的音樂家組成，活躍於華府地區音樂界，以追求高水準演奏與音樂表現力著稱。

Avanti交響樂團演出情形。(記者王稚融／攝影)
Avanti交響樂團演出情形。(記者王稚融／攝影)

林奇緣(右立者)為Avanti交響樂團音樂總監兼指揮。(記者王稚融／攝影)
林奇緣(右立者)為Avanti交響樂團音樂總監兼指揮。(記者王稚融／攝影)

中華民國 交響樂 華府

上一則

密州21歲女學生從小愛焊接 代表美國角逐世界技能大賽

下一則

馬州多個郡警局 結束與聯邦移民執法合作

延伸閱讀

「仰望星光」音樂會6月7日林肯中心演出

「仰望星光」音樂會6月7日林肯中心演出
舊金山交響樂團 6月演出致敬已故總監

舊金山交響樂團 6月演出致敬已故總監
「來自台灣」今晚紐約開演 原住民合唱團曼哈頓快閃預熱

「來自台灣」今晚紐約開演 原住民合唱團曼哈頓快閃預熱
99歲指揮家布隆斯泰特重返舊金山交響樂團 演出中不適

99歲指揮家布隆斯泰特重返舊金山交響樂團 演出中不適

熱門新聞

距離芝加哥約50分鐘車程的洛克福德市，躍居全美熱門房市之一。(洛克福德市官方臉書)

美國房市風向轉變 德州重跌中西部翻紅

2026-05-15 09:48
美國許多機場都有警犬協助緝查旅客是否攜帶違規物品。(美聯社)

費城機場男子藏4.4萬現金闖關　警犬一聞秒露餡

2026-05-15 09:05
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

2026-05-13 09:38
西北大學新任校長蔣濛。(西北大學官網)

從華裔移民到執掌精英名校 西北大學新校長蔣濛之路

2026-05-18 14:39
印第安納大學著名生物學系教授因內斯(Roger W. Innes)，疑因替中國學生發聲而遭到聯邦封鎖其實驗室。。(印大生物系官方臉書)

美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室

2026-05-18 09:50
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

2026-05-13 20:42

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼