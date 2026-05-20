慶亞太裔傳統月 林奇緣指揮Avanti交響樂團演出受歡迎

中華民國駐美代表俞大㵢(左四)出席了15日晚間的首演，右三為音樂總監兼指揮林奇緣。(記者王稚融／攝影)

為慶祝亞太裔人及太平洋島民(AAPI)傳統月，華府 地區知名社區交響樂 團Avanti Orchestra舉辦樂團史上首次「雙場音樂會」系列演出，以古典音樂經典名作結合台灣作曲與演奏藝術，呈現一場融合文化交流與音樂藝術的盛會。

兩場音樂會由音樂總監兼指揮林奇緣執棒，演出曲目包括Johannes Brahms的第一交響曲、Jean Sibelius的小提琴協奏曲，以及台灣作曲家魏安妮全新編曲的台灣經典民謠雨夜花。其中並由辛明峰擔綱獨奏西貝流士小提琴協奏曲。

這場免費音樂會由Avanti樂團與駐美台北經文代表處台灣書院共同主辦。中華民國 駐美代表俞大㵢出席了15日晚間的首演，表達對台美文化交流與音樂藝術推廣的支持。

林奇緣現為約翰霍普金斯大學Peabody Institute管弦樂指揮博士學生，並同時擔任芝加哥歌劇院萊恩歌劇中心指揮。她畢業於台灣師範大學，活躍於台美兩地音樂界。辛明峰以「天才少年」之姿聞名台灣，15歲時即榮獲格拉斯哥國際小提琴大賽首獎，其後赴美進入Curtis Institute of Music與Juilliard School深造，並曾在Metropolitan Opera Orchestra 任職長達24年。他曾為美國總統與英國皇室演出，並與

BBC管弦樂團及蘇格蘭國家管弦樂團等國際知名樂團合作，演奏足跡遍及世界各地。

作曲家魏安妮長期關注台灣當代社會與歷史文化，她畢業於New England Conservatory，並曾入圍2023年國立台灣交響樂團作曲大賽決賽。

Avanti樂團前身為成立於1943年的「星期五早晨音樂俱樂部(FMMC)管弦樂團」，最初為弦樂合奏團，後逐步發展為完整交響樂團，並於2009年正式更名為「Avanti」。樂團目前由約65位義務演出的音樂家組成，活躍於華府地區音樂界，以追求高水準演奏與音樂表現力著稱。

Avanti交響樂團演出情形。(記者王稚融／攝影)