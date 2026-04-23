華府教師研習 台灣陣頭文化與創意教學

學員們跳出電音三太子自信奔放的台客舞步。(主辦方提供)

為推廣台灣多元文化並提升海外華文教師教學創意，華府 僑教中心日前舉辦種子教師在地研習，主題為「用身體閱讀台灣—陣頭文化與創意教學實踐」，邀請台灣華語文學習中心-華府台灣學校NASA專班語言及文化老師陳姚昱蘋、華府台灣學校文化老師李欣怡共同主講，帶領教師透過肢體與互動，體驗臺灣廟會陣頭文化並轉化為創意教學方案。

本次研習以「讓中文課動起來」為核心理念，陳姚昱蘋引導學員們跳脫課本框架，透過「肢體記憶」重新認識台灣具代表性的民間藝術—廟會陣頭文化，並示範如何將動態文化元素融入語言與文化課

堂，提升學 生參與度與學習動機。

活動中深度拆解兩項具代表性的教學教案，包括「十二婆姐」與「電音三太子」。在「十二婆姐」單元中，學員將學習優雅內斂的碎步與持扇動作，從肢體表現感受守護與溫柔的文化意涵；「電音三太子」單元則透過自信奔放的舞步，體驗傳統陣頭與現代電音結合的創新風貌。李欣怡則介紹臺灣廟會文化，例如搶頭香、擲筊問事及祭拜供品的民間習俗及寓意，深入淺出的解說，學員們聽得津津有味。

華府僑教中心副主任李佳蓉表示，期望透過本次研習協助海外教師掌握可實際運用於課堂的文化教學策略，將台灣熱鬧且富生命力的陣頭文化帶入美國教室。

陳姚昱蘋介紹臺灣廟會裡的陣頭文化已從傳統的宗教儀式轉變成當代藝術展演。(主辦方提供)

陳姚昱蘋教導十二婆姐的舞步。(主辦方提供)

華府僑教中心副主任李佳蓉致詞。(主辦方提供)