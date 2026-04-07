大華府急難救助長者講座 提醒留意耆老健康危機

華府僑教中心副主任李佳蓉致詞。(記者王稚融／攝影)

大華府 急難救助協會日前在華府台灣文化中心舉辦年會及「當長者出現失智危機：家人如何及早辨識與求助」講座，由馬里蘭州 執照社會工作師、老年照護管理師陳曉瑩主講，她提到，經常跌倒、完全忘記事情、日夜不分等，都可能是長輩健康已經出現危機。

擁有逾20年社會工作經驗，專長於失智症照護及家庭支持與危機處理的陳曉瑩表示，一名外表生活正常、高學歷長者，頻繁忘記鑰匙、皮包甚至關火，家人最初誤以為是內分泌問題，延誤就醫，直到出現分不清日夜才警覺問題嚴重。她指出，健忘多為短暫遺忘可回想，失智則可能完全忘記事情。另一案例是一名獨居長者三個月內跌倒九次，顯示身體功能退化，也構成重大危機。

講座同時介紹照顧者壓力，她說，一名全天候看顧失智長者的家屬，因長者多次走失，生活節奏全面改變，出現情緒低落甚至憂鬱症狀，顯示照顧者也需支持。陳曉瑩提醒，若長者出現記憶力下降、生活能力退化、頻繁跌倒或情緒改變，都應提高警覺。警訊還包括一個月內體重減輕五磅、症狀影響日常生活或安全、無法自我照顧或家庭照護能力達極限。

她建議家屬持續觀察、記錄變化並及早就醫，從家庭醫師開始評估，再轉介專科診斷，切勿獨自承擔壓力，並善用社會資源，包括政府單位、非營利組織及老年照護管理服務，以減輕家庭負擔。

政府資源包括馬里蘭州Maryland Access Point、蒙郡、高齡服務中心、華府及維吉尼亞州長者服務。社區中心包括CCACC長青社、Benjamin Gaither Center、Rockville Senior Center、Edlavitch DC Jewish Community Center及Fairfax County長者中心，部分私人健康管理服務也有提供豐富信息。

陳曉瑩提醒，「多一分了解，就少一分危機」，大家不要忽視家中老人的細微變化，及早介入與求助，才能保障長者及家庭安全。

講座情形。(記者王稚融／攝影)