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美東保險公司 資深業務代表-王鐵生

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美東保險公司資深業務代表---王鐵生
美東保險公司資深業務代表---王鐵生

美東保險公司(Eastern Regional Insurance)成立於2001年。主要宗旨是為客戶提供保險知識，根據個人需求提供最大的保障以及個人化服務。公司致力於提供合適的保險保障、專業的服務和具競爭力的價格。

公司著重於幫助客戶理解保險的基本原理，即使這些原理通常較為複雜，透過了解保險基礎知識，您可以確保您和您的家人得到充分的保障。多年來，美東保險公司獲得眾多客戶信賴。

美東保險公司資深業務代表---王鐵生 Tyson Wang(MS, MBA)，擁有豐富專業經驗，精通中英文，提供以下保險服務: 商業、房屋、汽車、人壽保險。

要了解更多保險資訊，請即聯繫王鐵生 Tyson Wang，電話：410-933-0044，手機：443-839-4123，傳真：443-793-0460，地址：7939 Honeygo Blvd. Suite 100, White Marsh, MD 21236，Email: [email protected]，網址: www.e-r-i.com。

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