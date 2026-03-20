北美台商總會華府叩門之旅 聚焦推動台美經貿交流

出席的部分台灣商會成員。(記者王稚融／攝影)

北美洲台灣商會聯合總會日前舉辦年度「叩門之旅」，在美國國家植物園大廳舉辦台灣之夜國會聯誼酒會，活動聚焦推動台美經貿交流。

北美洲台商會聯合總會會長白越珠表示，該活動邀請來自各州的成員的台灣商會成員、企業家及僑領到華府 拜會各州國會兩黨參眾議員、行政部門及外交智庫及美國在臺協會(AIT)，以強化台美關係、台美安全議題、促進商貿合作與產業連結、以及針對重要議題表達台商觀點。

白越珠表示，由於台美近期簽署對等貿易協定及投資合作備忘錄，但若存在雙重課稅，就不容易吸引台灣投資者赴美投資。

美國聯邦參議員范霍倫(右)。(記者王稚融／攝影)

聯邦參議院外交委員會成員范霍倫(Chris VanHollen)致詞表示，美國國會40多年前制定的台灣關係法為美台友誼奠定基礎，這是一段基於自由、民主等共同價值的友誼。他說，須儘快解決美台雙重課稅的問題，眾議院已表決通過相關法案，目前卡在參議院財政委員會，「我們必須終結雙重課稅」。

美國共和黨籍聯邦眾議員希里夫(Jefferson Shreve，左)。(記者王稚融／攝影)

共和黨籍眾議員希里夫(Jefferson Shreve)提到自己預計4月初訪台，屆時將由眾議員能恩(Zach Nunn)率團，預計在台停留一周，期間將拜會政府官員，聚焦安全議題，除了台北，也會拜訪其他縣市。他對此行非常期待。

華盛頓時報主席湯姆麥克戴維(Thomas McDevitt，左)與白越珠(右)。(記者王稚融／攝影)

德州的衆議員格林 (Al Green，中)。(記者王稚融／攝影)

身為台灣女婿的英文華盛頓時報主席湯姆麥克戴維(Thomas McDevitt)表示，該媒體重視台灣的自由民主，以及與經貿發展，去年一年就刊登了超過100篇與台灣有關的新聞和深度報導。

許多來自洛杉磯、密西根、德州、芝加哥、達拉斯及溫哥華會等地的商會代表，也出席了活動，包括亞太裔商會總會總裁董繼玲、馬州州務卿李鳳遷(Susan Lee)、馬州參議員林力圖等。