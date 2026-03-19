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大華府中校書法賽圓滿落幕 選出15學生優勝者

記者王稚融／華府報導
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書法比賽大合照。(記者王稚融／攝影)
書法比賽大合照。(記者王稚融／攝影)

華府中文學校聯誼會主辦的「2026年度大華府中文學校書法比賽」，日前在華府僑教中心順利舉行，來自慈濟、華府、黎明、實驗、洛等中文學校及三位成人的29人報名參賽，最終選出15名學生優勝者，成人組則列為觀摩賽。

此活動為僑委會年度「海外正體漢字文化節」系列活動之一，比賽依學齡及成人共分六組，最後由大華府兩位書法家王純傑和金慶松擔任評審，並頒發優勝獎狀及獎學金，所有參賽者也獲得參加獎狀和僑委會特製的獎品，鼓勵他們堅持書法學習。

僑教中心主任黃正杰表示，自己也跟隨老師練過幾年書法，深知唯有正體字才能傳承中華文化精髓，鼓勵正體字教學與使用。大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂鼓勵今年未獲獎的學生不要氣餒，要把書法練習當成興趣，明年再參賽。王純傑說，書法不僅是作為文字記載，更是最重要的核心藝術，與獨特的中華文化資產，希望加強書法教育需要師生和家長們的合作努力。

除2020年因新冠疫情停辦外，此書法比賽已邁入第37年，參與的學校和學生卻一年比一年少。因此增加成人組。希望能帶動書法風氣。

各組冠軍如下：小學一、二年級趙恭韵(華府)；小學三、四年級王瑩璇(黎明)；小學五、六年級盧以柔(華府)；初中組七、八年級王亭文(慈濟)；高中組九至十二年級王亭云(慈濟)。成人組優異包括陳綾茵(華府)簡淑嫻(哥城)、吳正翔(實驗)。

大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂致詞(左至右)、僑教中心主任黄正杰、評審王純傑和...
大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂致詞(左至右)、僑教中心主任黄正杰、評審王純傑和金慶松。(記者王稚融／攝影)

書法比賽現場。(記者王稚融／攝影)
書法比賽現場。(記者王稚融／攝影)

成人組展示作品。(記者王稚融／攝影)
成人組展示作品。(記者王稚融／攝影)

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