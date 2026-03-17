維州華商會MGM「金響亮」歌唱賽 8選手獲獎

工作人員。(主辦方提供)

美高梅國家港與維州華商聯合會主辦的首屆MGM「金響亮」歌唱大賽，日前美高梅國家港會議中心舉行。來自華府地區的45位選手同台競唱，吸引近200名觀眾觀賽，共同見證這場音樂盛會。

比賽分為初賽、複賽及決賽三個階段，選手逐輪演唱，由評審團現場評分。最終八位選手進入決賽。參賽者涵蓋華裔、美國本土、越南裔等多元族裔，演唱曲目涵蓋歌劇、流行、鄉村、民族及華語經典歌曲，展現多元文化交流。

評審團由國際舞台與音樂教育專家組成，包括華盛頓國家歌劇院簽約歌唱家何玲玲、聲樂教授胡葉、教育家裔國芳、作曲家張祥雨及鋼琴家Norman Charette，從音色、技巧、舞台表現及藝術感染力等多維度評審。

比賽結果：冠軍Danyi Ma，亞軍James Chen，季軍June Yang，其他名次包括Nicholas La Duca、Da Li及Miranda Ma。獲獎選手除現金獎勵外，還獲MGM餐廳消費券、豪華酒店住宿、演唱會門票及未來MGM活動演出機會。此外，現場觀眾投票選出「最佳人氣獎」與「最佳舞台造型獎」，增強互動氛圍。

CACC副會長陸曉菲表示，活動讓不同文化背景的人因音樂相遇交流；會長張玉棣則指出，比賽不僅是音樂競技，更促進社區文化交流。