華府慈濟中校文化講座 郜琴介紹中醫

記者王稚融／華府報導
華府慈濟人文學校華語文學習中心日前邀請中醫師郜琴舉辦文化講座，介紹中醫的基本概念與針灸原理。演講以英文為主、中文為輔，方便第二代華裔及美國學生理解中醫的歷史與理論，並以深入淺出的方式介紹中醫與針灸。

郜琴曾任美國藥劑師九年，發現西藥多解決症狀卻無法根治病人困擾，且工作緊張，透過瑜伽、太極與靜坐舒緩壓力，最終轉而學習中醫與針灸，2018 年取得針灸執照，2019 年取得中醫執照。

學員之一的白人青年Even，曾在高中學習中文兩年並赴台灣兩次，對穴位與中藥已有興趣，表示透過此次講座能對中醫有完整概念，未來有機會深入研究。

華府慈濟人文學校於2024年初成立台灣華語文學習中心，提供成人華語課程，包括語文、文化及人文教育，採小班互動式教學，目前開設初、中級班。學校自 2001 年在馬里蘭州成立以來，秉持慈濟教育理念，透過「言教、身教、境教」啟發學生良知與愛心。課程除中文教學，也著重「生命教育」、「生活教育」及「大愛與關懷」等人文精神，培養學生尊重、感恩、負責及服務社區的能力。

學校期望藉由靜思語教學與實踐，使學生將愛與善的力量帶回家庭與社會，達到幸福家庭與和諧社會的目標。

慈濟 華府 華裔

