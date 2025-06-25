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大華府台商會 賀白越珠任北美台商總會長

記者王稚融／華府報導
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大華府台灣商會成員、嘉賓。(記者王稚融／攝影)
大華府台灣商會成員、嘉賓。(記者王稚融／攝影)

華府台灣商會日前在馬里蘭州蓋城萬豪酒店舉辦年會，駐美代表處公使楊懿珊肯定商會對促進在地經濟發展和臺美經濟合作的貢獻，同時也祝賀白越珠當選北美台商聯合總會會長。

當晚與會貴賓包括馬州州務卿李鳳遷、馬州首席行政法官Chung Pak，馬州蒙郡郡長Marc Elrich，馬州前民主黨主席Terry Lierman，僑教中心主任黃正杰、副主任楊佳欣、白越珠、中華會館副主席Lily Shen，前主席伍毅文和黃浩元等約240位人士出席。

大華府台商會會長李海雯首先感謝財務長李治瑞對商會多年來的貢獻，並介紹過去一年商會舉辦和參與的各項活動，包括多場講座和叩門之旅等。她特別祝賀白越珠在達拉斯以高票當選北美台商聯合總會會長。

白越珠表示，北美台商聯合總會成立於1988年，她是第三位當選該總會長的女性，也是首位來自華府的總會長。她讚許自己的華府團隊非常精而強，期許努力發揮商會作用，協助加強台美經濟合作。

北美洲台灣商會聯合總會的會員橫跨大西洋與太平洋兩大洋地區，包括美國與加拿大兩個國家。北美洲總會也是世界台灣商會聯合總會轄下六大洲總會之一，成立最早。北美洲總會37年來，已在北美各大城市協助成立35個地區商會，全力協助服務台商。

李鳳遷向白越珠及大華府台商會表示祝賀，並與州行政聽證辦公室首席行政法官Chung K. Pak、馬州州參議員林力圖，分別代表州政府與州議會頒發賀狀。

楊懿珊致詞時感謝全球台商辛勤打拼，為台灣的繁榮發展做出巨大的努力，她指出，現在台美貿易因關稅問題而面臨挑戰，政府在妥善處理中；她並祝賀白越珠當選實至名歸。

大華府台商會當晚也向即將卸任返台的楊佳欣贈送紀念品，感謝她對商會及華府僑界的支持。本次年會由副會長許勉修和理事王黛梅主持，整場活動在熱鬧的會歌「愛拼才會贏」合唱及抽獎活動中圓滿結束。

華府台商會向即將卸任返台的文教中心主任楊佳欣(右三)贈送紀念品。(記者王稚融／攝...
華府台商會向即將卸任返台的文教中心主任楊佳欣(右三)贈送紀念品。(記者王稚融／攝影)
馬州州務卿李鳳遷(中)與州行政聽證辦公室首席行政法官Chung K. Pak(左...
馬州州務卿李鳳遷(中)與州行政聽證辦公室首席行政法官Chung K. Pak(左一)向白越珠(右二)、李海雯(右一)、李治瑞(左二)頒發獎狀。(記者王稚融／攝影)
白越珠(左六)與華府團隊成員。(記者王稚融／攝影)
白越珠(左六)與華府團隊成員。(記者王稚融／攝影)

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