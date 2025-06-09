我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士表示，定期洗牙口腔保健是最經濟有效的對策。

為何要定期洗牙？定期洗牙的目的在清除牙菌斑。牙菌斑存在牙齒表面或牙齦與牙根相接的牙齦溝縫隙內，它是口腔內食物殘渣及細菌群體滋生的綜合體，奶黃色糊狀物。口內細菌大量繁殖後，產生酸性新陳代謝的物質，其酸性物質造成琺瑯質去礦物化(Demineralization)，而在牙齒表面形成破洞，即有蛀牙。

同時造成牙齦發炎容易流血或腫脹。實驗報告顯示如牙菌斑存留在牙齦上超過24小時牙齦將會開始發炎，72小時後開始鈣化為結石並造成琺瑯質脫鈣形成蛀牙外，初期會造成牙齦炎，如未即時定期潔牙治療，牙齦炎將近一步造成牙根週圍齒槽骨質因慢性發炎溶解流失，成為牙周病。嚴重齒槽骨消失造成牙根暴露，對冷熱過敏及牙齒鬆動，因牙周病造成的齒槽骨流失不會再長回原高度，即使接受植骨手術，重建齒槽骨高度效果也極其有限。

當牙根周圍因齒槽骨過低而鬆動後，很難避免拔除牙齒的命運。為避免上述各種由牙菌斑造成的口腔疾病。定期潔牙是最經濟有效的對策。

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士經驗豐富，診所設備非常先進，最新低輻射劑量數位X光機、最新自動高壓蒸氣消毒，設備優良，主治:採用最優植牙 Nobel Biocare、各式假牙、根管治療、牙周病、牙科美齒、無創拔牙、補牙、牙科急診、成人、兒科定期口腔保健、透明矯正牙套。

如您有關於牙齒及口腔保健的問題，可電林錦琇、詹翔嵐牙醫博士預約:240-669-9545，Executive Dental Care LLC，地址: 6225 Executive Blvd. North Bethesda, MD 20852。

上一則

芝致命車禍創新高 部分路段成「惡性駕駛熱點」

下一則

夏威夷新法生效防兒虐 「酷刑」列一級重罪

熱門新聞

惠特尼陽高中多達23位學生獲得ACT滿分成績，創下該校創立50年來的新高紀錄。(惠特尼楊高中官網)

包括華裔共23學生ACT滿分 芝1所公立高中創50年紀錄

2025-06-02 09:37
聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)

聯邦突襲芝知名餐廳 無逮捕令抓捕移民

2025-06-04 09:30
小野三太3日出席佛州高等教育委員會的會議，右一為積極支持他的億萬富翁霍西尼。(美聯社)

保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

2025-06-03 20:44

隱匿420萬營收 知名連鎖披薩店老闆逃稅認罪

2025-06-04 15:10
18歲的麻州應屆高中畢業生戈梅斯-達席爾瓦，遭ICE探員拘捕。(戈梅斯-達席爾瓦家人提供)

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

2025-06-04 10:06
日本迴轉壽司連鎖業者「藏壽司」 (Kura Sushi)控告新澤西州長灘(Long Beach)壽司和拉麵餐廳Ku Ra Sushi and Ramen採用相似的名稱和菜單。(藏壽司官網)

店名、菜單「太像了」藏壽司控告新州壽司店

2025-05-30 16:22

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　