華府國殤日大遊行 榮光會陣容龐大吸睛

中華民國駐美姜森公使(西裝左)及退輔會駐美劉慶元將軍(西裝右)到場向參與遊行者致意。(記者王稚融／攝影)

華府 榮光聯誼會代表中華民國 退伍軍人，高舉著數十面大型中美國旗及一面巨型中華民國國旗，參加日前舉行的華府國殤日大遊行(National Memorial Day Parade)，剛好來美探親的前中華民國空軍後勤司令部參謀長管玉成少將，也以高齡94歲走完全程。

華府國殤日大遊行是從憲法大道和西北第七大街的拐角處開始，向西沿著憲法大道，走到第17街的白宮 和二戰國家紀念碑。長達三小時的活動，有130多支隊伍共襄盛舉。每年都有超過一萬人參加遊行。

當華府榮光會隊伍走過主席台前，司儀介紹華府榮光會稱，「華府榮光會有300多位中華民國的退伍軍人，是華府地區華人的主要社團之一，經常參與美國各地退伍軍人所舉辦的活動。」司儀還說，「中華民國也就是大家所熟悉的台灣。在二次世界大戰期間，中華民國與美國併肩抵抗日本的侵略，現在這面旗幟代表的自由與民主，一直是美國主要的友邦。」

中華民國駐美代表處公使姜森及退輔會駐美代表劉慶元將軍，在遊行前特別到榮光會集合地點，向參加遊行的70多位成員致敬。姜森說，「今年是二次世界大戰結束的第80年，中華民國是二戰犧牲最大的國家，我們必須讓世人記得這段歷史，今後國家仍會持續照顧退伍軍人。」