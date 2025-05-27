華府台聯會慶雙親節 送粽子歡度佳節

華府台灣同鄉聯誼會慶祝雙親節。(記者王稚融／攝影)

華府 台灣同鄉聯誼會日前中國城龍之味餐廳舉辦父母雙親節慶祝活動，同時也為5、6月壽星慶生，氣氛熱絡。當天餐會佳餚滿桌，由於距端午節 接近，主辦方特別贈送每位參加者台灣粽子，提前歡度佳節。

這場別開生面的慶祝活動，節目以「雙親」為主題，以示對爸爸媽媽公平對待。節目包括媽媽、爸爸大合唱、媽媽組和爸爸組卡拉ok競賽、成語接龍、Family Feud、Price is Right。另外還頒發红包給岀席的最年長的媽媽、爸爸，子女最多的媽媽或爸爸。

主辦單位在會長鄭昀晏及活動團隊等人安排下圓滿進行。中國城龍之味餐廳位於中國城牌樓旁，為僑學界知名人仕王燕怡擁有，是一楝具有百年歷史並經國家鑑定的歷史古蹟。