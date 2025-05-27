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華府台聯會慶雙親節 送粽子歡度佳節

記者王稚融／華府報導
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華府台灣同鄉聯誼會慶祝雙親節。(記者王稚融／攝影)
華府台灣同鄉聯誼會慶祝雙親節。(記者王稚融／攝影)

華府台灣同鄉聯誼會日前中國城龍之味餐廳舉辦父母雙親節慶祝活動，同時也為5、6月壽星慶生，氣氛熱絡。當天餐會佳餚滿桌，由於距端午節接近，主辦方特別贈送每位參加者台灣粽子，提前歡度佳節。

這場別開生面的慶祝活動，節目以「雙親」為主題，以示對爸爸媽媽公平對待。節目包括媽媽、爸爸大合唱、媽媽組和爸爸組卡拉ok競賽、成語接龍、Family Feud、Price is Right。另外還頒發红包給岀席的最年長的媽媽、爸爸，子女最多的媽媽或爸爸。

主辦單位在會長鄭昀晏及活動團隊等人安排下圓滿進行。中國城龍之味餐廳位於中國城牌樓旁，為僑學界知名人仕王燕怡擁有，是一楝具有百年歷史並經國家鑑定的歷史古蹟。

王燕怡也分享了華埠歷史，她表示，華府最早的華人社區位於現在的聯邦三角區(Federal Triangle)，靠近目前的國家檔案館(National Archives)一帶。1930年代，聯邦政府為了興建司法部、聯邦貿易委員會總部等，徵收並拆除了聯邦三角區的大片土地，原本的華人社區被迫遷移。比中國國民黨的前身興中會(1894年)成立更早的安良工商會，帶頭買下現址，逐漸型成今天的中國城。

會長鄭昀晏(右一)及5、6月份壽星唱生日快樂歌。(記者王稚融／攝影)
會長鄭昀晏(右一)及5、6月份壽星唱生日快樂歌。(記者王稚融／攝影)

華人 華府 端午節

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