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慶祝亞太裔傳統月 ACE舉辦國會山莊日

記者王稚融／華府報導
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出席ACE國會山莊日的全美各商會代表們。(主辦方提供)
出席ACE國會山莊日的全美各商會代表們。(主辦方提供)

全美亞太裔總商會(ACE)日前舉辦「ACE國會山莊日」，以慶祝亞太裔傳統月到來。大會是由全美亞太裔總商會會長董繼玲主持，來自全美各地的亞太裔60餘位商界和社區領袖代表們，出席了這場在華府國會山莊舉行的年度慶典。

該活動宗旨在團結戰略合作夥伴、董事會成員和企業家與國會辦公室。董繼玲表示，促進小型企業領袖和國會之間的對話將加強當地社區的經濟發展。 ACE並且促進如何在發展的每個階段，擴大獲得資本、資源和工具、技術援助和發展計畫的機會。

全美亞太裔總商會代表300萬亞太裔企業主，並與 130 個附屬地方亞裔商會和合作夥伴密切合作。這次並拜會了兩黨的40位國會議員。與會者與國會議員討論到亞太裔對美國的貢獻。

總商會指出，AAPI創業家是創業領域成長最快的族裔群體，擁有驚人1.8兆元購買力，也是最大的科技產品消費群體。強大的亞太裔商業部門為所有美國人提供了經濟復原力、市場多樣性和繁榮。

會議期間也探討包括關稅和貿易談判增加了小企業主的成本和波動性，小型企業需要透明、穩定的貿易政策和支持，以適應不斷變化的市場、實現供應商多元化、維持供應鏈並在全球經濟中保持競爭力等議題。

當天晚上還在Robinhood Coroperate Office舉辦全國亞太裔小企業家晚宴，出席的有參議員Andy Kim、眾議員劉雲平、Young Kim、孟昭文、Dave Min等議員。

ACE會長董繼玲(右四)帶領與會的全美各商會代表們拜會國會議員。(主辦方提供)
ACE會長董繼玲(右四)帶領與會的全美各商會代表們拜會國會議員。(主辦方提供)
ACE會長董繼玲(右四)帶領與會的全美各商會代表們拜會國會議員。(主辦方提供)
ACE會長董繼玲(右四)帶領與會的全美各商會代表們拜會國會議員。(主辦方提供)

亞裔 眾議員 供應鏈

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