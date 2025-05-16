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馬州Walker Mill國中師生 參訪華府僑教中心

記者王稚融／華府報導
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黃正杰(右)熱情接待師生們到訪。(主辦方提供)
黃正杰(右)熱情接待師生們到訪。(主辦方提供)

馬州喬治王子郡初中Walker Mill Middle School副校長Byonka Gregory及中文老師江政儒所帶領的學生參訪團，日前在華府僑教中心進行兩天的文化導覽，超過百位師生參與盛會。

華府僑教中心主任黃正杰以及文化導覽老師吳玉琴、姚昱蘋熱情歡迎師生到來。黃正杰除介紹僑教中心外，亦說明本區華語文學習中心語言學習功能。隨後，吳玉琴帶領參訪團參觀中心陳列的法藍瓷、布袋戲偶、電音三太子、舞獅及臺灣風情畫海報等。並簡報「認識台灣：歷史、文化與現代影響力」課程。

學生發揮創意手作布袋戲。(主辦方提供)
學生發揮創意手作布袋戲。(主辦方提供)

當天並播放影片《Bravo! Taiwan》，進一步展現台灣如何從一個歷經葡萄牙、西班牙、荷蘭、日本及中國大陸政權統治的貧困農業社會，成功轉型為今日掌握全球九成半導體晶片供應的科技領頭羊。

姚昱蘋帶領學生製作布袋戲偶，每位學生都專注完成具有個人特色並充滿童趣的戲偶作品，老師也鼓勵學生用戲偶即興演出短劇，氣氛熱絡。

課程結束僑教中心準備鳳梨酥、太陽餅、米餅仙貝等台灣特色茶點提供學生品嘗，多位師生表示未來有機會一定拜訪寶島。

107位師生訪問華府僑教中心。(主辦方提供)
107位師生訪問華府僑教中心。(主辦方提供)

華府 鳳梨酥 馬州

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