馬州Walker Mill國中師生 參訪華府僑教中心

黃正杰(右)熱情接待師生們到訪。(主辦方提供)

由馬州 喬治王子郡初中Walker Mill Middle School副校長Byonka Gregory及中文老師江政儒所帶領的學生參訪團，日前在華府 僑教中心進行兩天的文化導覽，超過百位師生參與盛會。

華府僑教中心主任黃正杰以及文化導覽老師吳玉琴、姚昱蘋熱情歡迎師生到來。黃正杰除介紹僑教中心外，亦說明本區華語文學習中心語言學習功能。隨後，吳玉琴帶領參訪團參觀中心陳列的法藍瓷、布袋戲偶、電音三太子、舞獅及臺灣風情畫海報等。並簡報「認識台灣：歷史、文化與現代影響力」課程。 學生發揮創意手作布袋戲。(主辦方提供)

當天並播放影片《Bravo! Taiwan》，進一步展現台灣如何從一個歷經葡萄牙、西班牙、荷蘭、日本及中國大陸政權統治的貧困農業社會，成功轉型為今日掌握全球九成半導體晶片供應的科技領頭羊。

姚昱蘋帶領學生製作布袋戲偶，每位學生都專注完成具有個人特色並充滿童趣的戲偶作品，老師也鼓勵學生用戲偶即興演出短劇，氣氛熱絡。