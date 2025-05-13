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楊覺生追思禮拜 200多人送別

記者王稚融／馬里蘭州報導
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莊嚴肅穆的追思禮拜在銀泉市的華華府中國教會舉行。(主辦方提供)
莊嚴肅穆的追思禮拜在銀泉市的華華府中國教會舉行。(主辦方提供)

華府資深學人兼企業家楊覺生(Jackson Yang)辭世，同儕學生親友及教會弟兄姊妹日前齊集馬利蘭州銀泉市基督教華府中國教會舉行追思禮拜。

楊父親為外交官，故出生於日本。幼時遷來華府，但喜閱武俠小說，維持極為流暢的中文水準。成長時除了學業成績優秀外，極喜運動及競技，以網球及英式足球獎學金進入馬里蘭大學就讀；其間並擔任網球校隊隊長。1958年畢業後留校深造，於1961年得數學碩士及1963年得機械工程博士學位。

其間因表現出眾，學成後留校任教，並逐步升等為正教授，著作等身，桃李滿天下。並於1973年創立高等技術及研究公司 (Advanced Technology & Research Corporation) ，替政府及商業機構提供最具前瞻性的工程技術。2011年楊覺生教授並獲馬州政府特別頒贈「馬里蘭年度清潔能源企業家」獎。

其前往國立台灣大學任教期間結識葉明女士結為連理，並育有兩男兩女、三位孫兒女。

楊覺生生前與夫人積極參與「佳音藝術事工團」(Good News Ministry)等音樂分享福音事宜。在追思禮拜中，有詩班合唱「奇異恩典」及知名男高音儲洪發獻唱「我知道誰掌管明天」，均為楊氏生前最喜愛的聖詩。追思禮拜在會眾齊唱「上帝同在直到我們再相會」及牧師祝福聲中結束。

佳音事工團和楊教授葉明姊有不解之縁。(主辦方提供)
佳音事工團和楊教授葉明姊有不解之縁。(主辦方提供)

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