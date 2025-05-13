楊覺生追思禮拜 200多人送別

莊嚴肅穆的追思禮拜在銀泉市的華華府中國教會舉行。(主辦方提供)

華府 資深學人兼企業家楊覺生(Jackson Yang)辭世，同儕學生親友及教會弟兄姊妹日前齊集馬利蘭州銀泉市基督教華府中國教會舉行追思禮拜。

楊父親為外交官，故出生於日本 。幼時遷來華府，但喜閱武俠小說，維持極為流暢的中文水準。成長時除了學業成績優秀外，極喜運動及競技，以網球及英式足球獎學金進入馬里蘭大學就讀；其間並擔任網球校隊隊長。1958年畢業後留校深造，於1961年得數學碩士及1963年得機械工程博士學位。

其間因表現出眾，學成後留校任教，並逐步升等為正教授，著作等身，桃李滿天下。並於1973年創立高等技術及研究公司 (Advanced Technology & Research Corporation) ，替政府及商業機構提供最具前瞻性的工程技術。2011年楊覺生教授並獲馬州 政府特別頒贈「馬里蘭年度清潔能源企業家」獎。

其前往國立台灣大學任教期間結識葉明女士結為連理，並育有兩男兩女、三位孫兒女。