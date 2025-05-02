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台美生技協會 華府辦職涯講座

記者王稚融／華府報導
台美生技協會日前在華府長老基督教會舉辦主題為「職涯FUN心聊」的講座。(主辦方提供)
台美生技協會日前在華府長老基督教會舉辦主題為「職涯FUN心聊」的講座。(主辦方提供)

台美生技協會日前在華府長老基督教會舉辦主題為「職涯FUN心聊」的講座，聚焦於美國生技業求職秘辛。這也是該活動首度與大華府及巴城地區台大校友會、大華府成大校友會共同合辦，攜手促進學業界交流與職涯發展。

台美生技協會會長洪筱玲表示，這是協會連續第二年在華府地區舉辦職涯活動。今年活動內容更為多元，結合不同形式與互動設計，希望協助求職者在瞬息萬變的市場中找到自身定位，開闢個人職涯道路。

活動主辦人、台美生技協會理事Wendy Ding指出，華府地區為美國生技產業重鎮之一，希望透過活動促進在地學業界人士交流，創造更多合作契機。

大華府及巴城地區台大校友會會長歐柔岑表示，該講座不僅邀請到傑出校友擔任講者，也期盼透過此活動協助台大校友求職，並促進校友間的聯繫與交流。大華府成大校友會副會長陳誼軒也指出，很榮幸成大校友會能夠參與協辦，也希望藉此促進更多潛在的合作機會。

活動包括兩場Panel Discussion，邀請資深業界人士以Hiring Manager視角，深入解析生技產業的招聘流程、常見求職者錯誤、面試技巧及Behavioral Questions準備建議；同時還有跨領域的論壇，講者分享如何成功轉職至Marketing、Consulting等領域的經驗，協助求職者認識各領域需求與職場定位。當天還有不同主題的Breakout Sessions，讓參加者依興趣自由選擇領域，向業界專業人士深入請教求職準備事項。

大華府及巴城地區台大校友會將於6月7日上午10時30分到下午1時30分舉辦「夏日BBQ Party」，歡迎參加。此外，大華府成大校友會則將於10月24日至26日在華府舉辦「第15屆成大世界校友嘉年華暨北美雙年會」。

華府

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