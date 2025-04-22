國民黨 駐美總支部期中會下周華府 舉行

●中國國民黨駐美總支部第三十屆委員會期中會本月24日到27日在華府舉行，三天的會程將迎來全美各地黨分支部代表齊聚華府，舉行北美地區黨務研討。籌備會召集人由美京分部常委陳惠青擔任，籌備會成員約有20人。26日上午將在Best western Premier BWP(1251 west Montgomery Ave. Rockville MD 20850)舉行大會開幕式，以及海外部主任陳以信、國民黨駐美代表秦日新大使、名教授翁履中博士的專題演講；及26下午6時30分在漢宮舉行僑宴。進一步信息，可洽陳惠青(202)255-8666、金義之(301)404-7165。

華府台聯會5/11慶祝母親節 晚會

●華府台灣同鄉聯誼會宣布，將在5月11日舉行慶祝母親節晚會，此外也將舉辦兒童繪畫比賽，還有6月15日辦戶外烤肉活動。

母親節晚會時間為11日下午6時，地點在馬州蓋城永發海鮮大酒樓(原新財神)，晚會餐會費每人50元，每桌500元。至於兒童繪畫比賽，今年比賽主題是我的媽媽My Mother，主辦單位欲藉由大小孩子們的

藝術創作，表達他們對母親的敬愛與感謝，今年繪畫比賽的截止日期比往年提早，收件日期將於5月30日截止。

所有活動信息，可電洽會長金義之(301)404-7165；或胡旻(240)418-1467。