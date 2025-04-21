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慈素蔬食館推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

本報華府訊
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慈素蔬食館是一家無五辛無蛋奶的淨素蔬食館，提供各式巧手精美及健康的素食菜式。
慈素蔬食館是一家無五辛無蛋奶的淨素蔬食館，提供各式巧手精美及健康的素食菜式。

研究指出，人類的消化系統和牛馬羊一樣，比較適合素食。因為肉食中的動物脂肪，含有大量的飽和脂肪酸，長期食用容易引起膽固醇過高及心臟血管方面的疾病，同時也有致癌的可能性。而素食可以淨化血液，預防便秘的產生，養顏美容，並且安定情緒。和肉食比起來，素食在養生方面實在益處多多。難怪素食蔚為流行，成為現在代人崇尚健康的養生之道。吃素是一種不花錢的放生，放生讓您積福，因此對您事業好，也會帶來財運。

位於馬州Hanover的慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)，是一家無五辛無蛋奶的淨素素食館，慈素切合現在健康飲食需求，以崇尚健康飲食為主。慈素推出一系列素食，菜式豐盛，適合一家大小及朋友聚餐。無論小點、乾拌麵、湯麵、燴飯及豆奶波霸奶茶，款式多樣，可供選擇，每款都是健康美味。

小點包括有椰蓉酥、植肉素雞塊、鹽煮毛豆、玉米脆片、春芋上海卷、香脆芋球、招牌煎餃、紅油炒手、炸雲吞、XO生菜鬆、咖哆咖哆、螺旋咖喱角、涼拌海帶絲、台式黃金泡菜。

乾拌麵包括有沙茶乾拌麵、咖哩乾拌麵、麻醬乾拌麵、黑椒乾拌麵、泰式素蝦麵。湯麵包括有慈素本樓湯麵、羅漢素掛麵、素丸咖哩湯麵。燴飯包括有脆皮茄子、乾煸法國豆、椒鹽豆腐、宮保豆腐、馬來咖哩、醋溜素棒腿、素黑椒牛小排、泰國綠咖哩、黑椒素棒腿、三杯百頁豆腐、堅果什錦炒飯、麻婆豆腐。此外，還有椒鹽素蝦、水晶素蝦、廣東炒米粉、XO醬茄子、素乾炒牛河等。多種健康菜式，任君選擇。

豆奶波霸奶茶更是時尚與健康結合的創新飲品，美味可口，備有多種口味包括有老虎、香芋、芒果、抺茶、草莓、紅茶、泰茶、藍山咖啡。

上述菜式及飲品，款款美味健康，包您回味無窮，慈素所提供的都是淨素素食，所以不含五辛(蔥、蒜、韭、薤、洋蔥)，不含蛋奶。

另外，慈素蔬食館也有從台灣進口有機素食醬料、食材及零食，素食醬料和食材包括有楊桃汁、紫蘇梅汁、黑豆蔭油膏、白蔭油膏、豆腐乳、熱情果、海苔素香鬆、香菇鬆、猴頭菇絲、素薄牛肉片等。素食零食包括有芒果果乾、芭樂果乾、黑芝麻花生糖、素牛肉乾、紫蘇梅、豆乾、香菇冬筍餅、白胡椒餅等。喜歡素食的朋友，不容錯過。

慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)地址: 2649 Annapolis Rd. #B, Hanover, MD 21076，電話: 443-679-4981，營業時間: 週二至週日11am-8pm，週一公休。

馬州 煎餃 泰國

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