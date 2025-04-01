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「52台灣」NBA巫師首場台灣日 嗨翻華府球場

記者王稚融／華府報導
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50名幸運球迷有機會在場邊近距離欣賞球員熱身。(主辦方提供)
50名幸運球迷有機會在場邊近距離欣賞球員熱身。(主辦方提供)

首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」日前在華府第一資本體育館(Capital One Arena)推出，籌備半年的這場盛大活動吸引數百位僑胞與當地球迷熱情參與。

「台灣日」活動由「台頑千禧青少年基金會」(MGY基金會)發起，希望透過此次活動向主流社會宣傳台灣文化。駐美代表處公使楊懿珊，華府文教中心主任黃正杰、副主任楊佳欣及多位僑界人士也到場與會，正在華府參訪的政大EMBA訪問團也前來觀賽。

巫師隊特別為本次活動精心設計了「台灣日」雙面漁夫帽。帽子一面印有巫師隊隊徽及「華盛頓巫師隊」中文字樣，另一面則以中華民國國旗圖樣為主，彰顯活動特色；為了慶祝首屆NBA台灣日的誕生，MGY基金會也特別與台灣自創品牌- 迪威運動 DA VILLAGE (DV)打造活動專屬聯名球衣。球衣以巫師隊深藍底色加上「台灣」中英文字樣和象徵「我愛台灣」的52背號，充分展現台灣元素及球隊精神。

搭配球衣推出的300份套票，去年11月底在MGY基金會官網開賣，不到48小時搶購一空。此外，Hello Taiwan基金會也贊助包廂的，讓幸運僑民以優惠的價格體驗包廂觀賽。僑務諮詢委員王燕怡更出借鄰近體育館的龍之味餐廳，供MGY臨時辦公來發放球衣和國旗帽。

當天球場內許多球迷頭戴國旗帽、身穿「52台灣」球衣，球場外，身著同款52球衣的吉祥物「台灣黑熊」也現身迎賓。

MGY基金會感謝各界支持，促成NBA史上首場台灣日，透過這次活動，使台灣精神與活力得以在國際籃球賽事中精彩展現。

比賽當晚，華盛頓巫師隊對陣奧蘭多魔術隊，無論場上的激烈對決或場下充滿台灣味的熱鬧場面，都使這場「巫師隊台灣日」令人難忘。

駐美代表處公使楊懿珊(右四)、華府文教中心主任黃正杰(右二)與MGY團隊、嘉賓。...
駐美代表處公使楊懿珊(右四)、華府文教中心主任黃正杰(右二)與MGY團隊、嘉賓。(主辦方提供)
「台灣日」當晚，華盛頓巫師隊對陣奧蘭多魔術隊。(主辦方提供)
「台灣日」當晚，華盛頓巫師隊對陣奧蘭多魔術隊。(主辦方提供)
吉祥物「台灣黑熊」也現身體育館門口迎賓。(主辦方提供)
吉祥物「台灣黑熊」也現身體育館門口迎賓。(主辦方提供)

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