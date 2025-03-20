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林奇緣領軍Avanti交響樂團 3/22華府演出

華府訊
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林奇緣。(主辦方提供)
林奇緣。(主辦方提供)

Avanti交響樂團將在本周六3月22日晚間，於華府舉辦一場別具意義的音樂演出，由台灣指揮林奇緣擔任音樂總監的樂團，將演奏橫跨不同時代與文化的音樂對話，期待透過聲音探索文化與歷史脈絡的旅

程，向卓越的女性作曲家致敬。

林奇緣介紹，當晚的音樂會將演奏台灣作曲家李元貞的「Iluwan」，靈感來自台灣排灣族的民謠「思念女友之歌」，這首樂曲開啟民謠與當代語彙間的全新可能，更為台灣當代音樂開啟更深刻的對話。

此外，音樂會還將演奏波蘭作曲家Grażyna Bacewicz，以及英國作曲家Anna Clyne的作品，展現女性作曲家如何在不同時代和地域拓展音樂語言的邊界，最後將以貝多芬的「田園交響曲」，透過純粹精緻的聲響，勾勒出人類情感與浩瀚自然間的共鳴。

演出時間為22日晚間7時30分，地點：The Church of the Epiphany 1317 G St. NW, Washington, D.C. 。

演出曲目依序為：Grażyna Bacewicz(波蘭)：Overture、李元貞(台灣)：Iluwan、Anna Clyne(英國)：Rewind、貝多芬(德國)：交響曲第六號「田園」。 

活動免費開放入場，但接受每人30元捐款。詳情可查詢官網： https://fmmc.org/event/avanti-orchestra-concert-7/

林奇緣帶領Avanti Orchestra將在22日於華府演出。(主辦方提供)
林奇緣帶領Avanti Orchestra將在22日於華府演出。(主辦方提供)
李元真。(主辦方提供)
李元真。(主辦方提供)

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