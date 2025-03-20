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大華府中校聯誼會書法賽 11學生優勝

記者王稚融／華府報導
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僑教中心主任黃正杰(中著西裝者)與書法比賽學生。(記者王稚融／攝影)
僑教中心主任黃正杰(中著西裝者)與書法比賽學生。(記者王稚融／攝影)

華府中文學校聯誼會主辦的「2025年度大華府中文學校書法比賽」，日前在華府僑教中心舉行，來自慈濟、華府、黎明、北維實驗、洛城、中華文化藝術學會、代表處等七所中文學校的24名學生參賽，最終選出11位優勝者。

比賽依年齡及新移民共分七組，由金慶松和黃瑞蓮擔任評審，11位優勝者均獲得獎狀及獎金鼓勵，另所有參賽者也獲得參加獎狀和獎品。

大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂鼓勵今年未獲獎的學生不要氣餒，要把書法練習當成興趣，明年再參賽。華府僑教中心黃正杰主任說，書法筆賽是漢字文化節系列活動之一，因為書法是最獨特與重要的中華文化資產，不僅是作為文字記載，更是核心藝術，希望師生、家長繼續努力推動書法學習。

大華府中文學校書法比賽已邁入第36年，今年參與學生人數為歷年最少。

本屆賽事獲獎名單：小學第一組：王瑩璇(黎明)；小學第二組：班誠至(華府)；小學第三組：楊理安(華府)、朱立安(慈濟)、宏穎(中華藝術)；初中組：王亭文(慈濟)、班純瑞(華府)、章寧(洛城)；高中組：張剴雅(黎明)、李岳蓮(華府)。

大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂。(記者王稚融／攝影)
大華府中文學校聯誼會總幹事黎秀桂。(記者王稚融／攝影)
書法比賽情形。(記者王稚融／攝影)
書法比賽情形。(記者王稚融／攝影)

華府 慈濟 移民

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