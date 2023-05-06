慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝

亞洲藝術博物館慶祝百年，華裔音樂家彩色二重奏將在9日晚登場。 （亞洲藝術博物館）

美國的「亞太裔傳統月」(AAPI Heritage Month)已正式啟動，大華府未來一周將有多場慶祝亞太裔音樂、藝術文化的演出。

國家美術館華裔 小提琴家5/7公演

●國家美術館將於7日下午3時，在西主層樓西園苑舉辦春季免費音樂會，帶來海頓、貝多芬、和勃拉姆斯等人的作品。維亞諾四重奏團費城交響樂團前首席小提琴家迪亞茲將參演，此外還有兩位華裔小提琴家王路語與周皓。王路語2019年獲頂級國際大賽加拿大BANFF國際室內樂比賽冠軍；周浩2019年也在世界頂級小提琴大賽之一的蒙特利爾國際音樂大賽奪冠。詳情：https://bit.ly/42rQr0t。

亞洲藝術博物館 5/9華裔音樂家二重奏

●亞洲藝術博物館9日晚上7時至8時30分推出鋼琴二重奏表演，華裔演奏家Dorothy Chan和Lucy Yao將帶來一場兼具娛樂和教育效果的「彩色二重奏」，將古典音樂，玩具鋼琴和電子音樂融合，模糊電影、虛擬實境和擴增實境間的界限，將悲傷和快樂、歸屬感和流離失所連結。詳情：https://s.si.edu/3pd4zMM。

自然歷史博物館5/9海洋科普教學

●自然歷史博物館每周二邀請親子家庭免費探索自然科學，9日為「探索珊瑚礁」，大小朋友除有機會認識珊瑚，了解珊瑚礁及其支持的生物，還可以從珊瑚激發靈感，創作藝術品，近距離觀察珊瑚礁標本。該活動時間為5月9日上午10時30分至中午12時。詳情：https://s.si.edu/3VCDC13。

愛爾蘭凱爾特5/13四重唱音樂會