我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝

記者王福權╱華盛頓報導
亞洲藝術博物館慶祝百年，華裔音樂家彩色二重奏將在9日晚登場。 （亞洲藝術博物館）
亞洲藝術博物館慶祝百年，華裔音樂家彩色二重奏將在9日晚登場。 （亞洲藝術博物館）

美國的「亞太裔傳統月」(AAPI Heritage Month)已正式啟動，大華府未來一周將有多場慶祝亞太裔音樂、藝術文化的演出。

國家美術館華裔小提琴家5/7公演

●國家美術館將於7日下午3時，在西主層樓西園苑舉辦春季免費音樂會，帶來海頓、貝多芬、和勃拉姆斯等人的作品。維亞諾四重奏團費城交響樂團前首席小提琴家迪亞茲將參演，此外還有兩位華裔小提琴家王路語與周皓。王路語2019年獲頂級國際大賽加拿大BANFF國際室內樂比賽冠軍；周浩2019年也在世界頂級小提琴大賽之一的蒙特利爾國際音樂大賽奪冠。詳情：https://bit.ly/42rQr0t。

亞洲藝術博物館5/9華裔音樂家二重奏 

●亞洲藝術博物館9日晚上7時至8時30分推出鋼琴二重奏表演，華裔演奏家Dorothy Chan和Lucy Yao將帶來一場兼具娛樂和教育效果的「彩色二重奏」，將古典音樂，玩具鋼琴和電子音樂融合，模糊電影、虛擬實境和擴增實境間的界限，將悲傷和快樂、歸屬感和流離失所連結。詳情：https://s.si.edu/3pd4zMM。

自然歷史博物館5/9海洋科普教學

●自然歷史博物館每周二邀請親子家庭免費探索自然科學，9日為「探索珊瑚礁」，大小朋友除有機會認識珊瑚，了解珊瑚礁及其支持的生物，還可以從珊瑚激發靈感，創作藝術品，近距離觀察珊瑚礁標本。該活動時間為5月9日上午10時30分至中午12時。詳情：https://s.si.edu/3VCDC13。

愛爾蘭凱爾特5/13四重唱音樂會

●愛爾蘭海洋管弦樂團將於13日下午5時，在維州McLean中央公園舉辦免費的春季音樂會。該音樂會由凱爾特四重唱與著名愛爾蘭民族音樂家Jennifer Cutting一起演出。活動地址：1468 Dolley Madison Blvd, McLean, VA22102。詳情：https://bit.ly/3HKr029。

愛爾蘭凱爾特四重唱音樂會13日在維州McLean中央公園免費舉行。（取自官網）
愛爾蘭凱爾特四重唱音樂會13日在維州McLean中央公園免費舉行。（取自官網）
國家美術館四重奏春季音樂會5月7日舉辦，小提琴家王路語(右二)與周皓(右一)將參...
國家美術館四重奏春季音樂會5月7日舉辦，小提琴家王路語(右二)與周皓(右一)將參演。 （國家美術館提供）

博物館 華裔 美術館

上一則

威爾森大樓計畫縮水 搶德州第一高樓不成

下一則

打棒球也中彈 德州農工大學捕手球賽中倒地

延伸閱讀

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動
亞太裔傳統月 貿易代表戴琪：除了我 不能成為任何人

亞太裔傳統月 貿易代表戴琪：除了我 不能成為任何人
拼多多總部遷至愛爾蘭 負責人澄清：生在上海、長在中國 不會改變

拼多多總部遷至愛爾蘭 負責人澄清：生在上海、長在中國 不會改變
亞太裔傳統月 中華文化中心獎助邊緣藝術家

亞太裔傳統月 中華文化中心獎助邊緣藝術家
思親懷念音樂會闊別3年再度登場

思親懷念音樂會闊別3年再度登場

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC

全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

2023-05-02 02:15
聯邦調查局更新克里夫蘭槍案正確的兇嫌照片與姓名。（FOX 26／FBI Houston推特）

名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

2023-05-01 21:04

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍