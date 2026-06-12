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密西根舞獅隊結業典禮 歡送5位畢業生

【密西根州訊】
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隊友們在曾參與台灣日演出的紀念球衣上簽名留念，贈送給隊長林建豪。（主辦方提供）
隊友們在曾參與台灣日演出的紀念球衣上簽名留念，贈送給隊長林建豪。（主辦方提供）

隸屬密西根文化舞獅協會的密西根青年舞獅隊(Michigan Lion Dance Heritage)日前舉行2026年度結業典禮，回顧一年成果。舞獅隊全年完成24場文化志工演出，足跡遍及密西根多地，涵蓋校園

舞獅隊頒贈畢業證書及禮物卡給李宇哲（中），慶祝他進入密西根大學。（主辦方提供）
舞獅隊頒贈畢業證書及禮物卡給李宇哲（中），慶祝他進入密西根大學。（主辦方提供）

文化推廣、圖書館展演、社區節慶及慈善公益活動，透過舞獅藝術向主流社會介紹台灣文化。

現任隊長林建豪（左一）完成交棒，由林子凡（右一）接任隊長，廖羅瑀（中）當選副隊長...
現任隊長林建豪（左一）完成交棒，由林子凡（右一）接任隊長，廖羅瑀（中）當選副隊長。（主辦方提供）

隊長林建豪分享年度五大重要經歷，包括接受NBC電視台專訪、參與Westland多元文化節演出與遊行、底特律總圖書館春節慶典與醒獅開光儀式，以及在亨利福特博物館與密西根大學等場域演出。他表示，活動不僅累積舞台經驗，也提升台灣文化能見度。

團長賀婉青（右一）特別感謝隊長林建豪（左二）及父母林祐利（右二）、吳美玲（左一）...
團長賀婉青（右一）特別感謝隊長林建豪（左二）及父母林祐利（右二）、吳美玲（左一）投入領導行列，成為學生志工最堅強的後盾。（主辦方提供）

協會會長賀婉青表示，林建豪具親和力與領導力，舞獅動作扎實且善於互動，使表演成為文化交流橋樑，並特別致贈紀念禮物鼓勵其升學發展。

音樂創新主任李宜蓁報告琵琶開場表演的場數及成果。（主辦方提供）
音樂創新主任李宜蓁報告琵琶開場表演的場數及成果。（主辦方提供）

新生培訓主任孫憲威報告新學員訓練舞獅、打鑼及打鼓的進度。（主辦方提供）
新生培訓主任孫憲威報告新學員訓練舞獅、打鑼及打鼓的進度。（主辦方提供）

典禮中各幹部進行年度報告，涵蓋訓練、新團員培訓、鼓樂、創新表演與公關等項目，展現學生自治與團隊精神。同時完成新任幹部交接，廖羅瑀當選副隊長，將與新隊長林子凡共同帶領團隊。

活動亦歡送五位畢業生，分別進入密西根大學與密西根州立大學，並播放四年前入隊影像，引發感動。現場同時頒發家長義工貢獻獎予顧家華、馬奕璇，以及授予前隊長翁美津「榮譽隊長暨文化大使」稱號，表彰其長期推廣與制度建置貢獻。

主辦方表示，舞獅隊成立逾40年，持續培育青年領袖並推廣台灣文化，活動在溫馨交流與祝福中圓滿落幕。

精華 FAQ

  • 舞獅隊全年共完成24場文化志工演出，足跡遍及密西根多地，參與校園推廣、圖書館展演、社區節慶與慈善公益活動，持續以舞獅藝術介紹台灣文化。

  • 林建豪提到五大重要經歷，包括接受NBC電視台專訪、參與Westland多元文化節、底特律總圖書館春節慶典，以及在亨利福特博物館和密西根大學演出。

  • 典禮除歡送五位畢業生外，也完成新任幹部交接，廖羅瑀當選副隊長，林子凡接任隊長；同時頒發家長義工獎與榮譽隊長稱號，肯定長期貢獻。

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