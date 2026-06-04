大底特律台商會青年交流 參與熱烈

大底特律區台灣商會日前舉辦「After Hours—Mixer Night」青年交流活動，吸引數十位青年出席。(主辦方提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大底特律台商會舉辦青年交流夜，吸引五十位台灣青年參與。

大底特律台商會舉辦青年交流夜，吸引五十位台灣青年參與。 重點二： 活動結合職涯資訊、人脈拓展與在地台灣餐飲支持。

活動結合職涯資訊、人脈拓展與在地台灣餐飲支持。 重點三：青商部宣布成立運動部，持續串聯青年情誼與互助網絡。

大底特律區台灣商會日前舉辦「After Hours—Mixer Night」青年交流活動，邀請20至40歲青年專業人士及創業者參與，成功吸引50位來自製造業、教育、科技、人力資源、金融及新創領域的台灣青年齊聚一堂，透過交流互動拓展人脈，建立互相支持的社群網絡。

大底特律區台灣商會「After Hours—Mixer Night」青年交流活動參與熱烈。(主辦方提供)

該活動由大底特律區台灣商會及青商部共同主辦，僑委會贊助活動。大底特律區台灣商會會長林志嘉表示，「年輕人是社區重要的力量，商會積極鼓勵青年參與，希望更多的年輕人走出來」；青商部會長林語喬表示，在大底特律區，大家住得分散，平常沒有機會認識台灣人，而青商部是一個平台，大家可以在這裡分享專業知識，也可以輕鬆的運動打球，藉由定期分享日常生活，建立長久互助的真摯友誼。

大底特律區台灣商會日前舉辦「After Hours—Mixer Night」青年交流參與熱烈。(主辦方提供)

商會為了支持在地的台灣餐飲業，地點特別選在由台灣創業家Jacky開設的丸作食茶，商會特別購買了ONEZO珍珠奶茶、酥脆鹹酥雞，EatsTime的現烤車輪餅，Moose 的肉鬆蔥花麵包，在滿溢家鄉情的氛圍中，與會者輪流自我介紹，更有各企業代表熱心分享徵才訊息，有意求職或轉職的青年當場獲得寶貴職涯建議。

林語喬並宣布成立青商「運動部」，未來將透過定期活動持續串聯青年情誼。

榮譽會長薛瑞玲分享了經營餐車及調酒工作的創意餐飲的經驗；榮譽會長李維灝分享正在爭取DTW機場與桃園機場飛機直航；副會長蔣序龍憑藉逾30年智慧製造經驗，與青年創業者深度對話技術趨勢與市場布局，現場討論熱烈。