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芝加哥台美商會攜手西北大學 成功舉辦「造山者」播映座談

【芝加哥訊】
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「造山者」在西北大學舉行播映會。(駐芝台北經文處提供)
「造山者」在西北大學舉行播映會。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥台美商會與西北大學日前聯合主辦了一場台灣半導體紀錄片「造山者－世紀的賭注」放映、座談及茶會。吸引台美產官學界代表與西北師生逾200人出席。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥市長辦公室經濟事務主任Tom Anderson、聯邦參議員Tammy Duckworth的幕僚、多位伊利諾州眾議員代表，以及底特律台美商會代表均到場與會。該部紀錄片的關鍵人物、前工研院董事長徐賢修的兒子David Hsu也現身共襄盛舉。

北美40屆台灣商會總會長候選人、芝台美商會榮譽會長李嘉展(右三)宴請「造山者」製...
北美40屆台灣商會總會長候選人、芝台美商會榮譽會長李嘉展(右三)宴請「造山者」製片蔣顯彬(左三)、全球行銷林雨果(左二)，右四為芝加哥台美商會會長蘇琪雯。(芝台美商會提供)

活動由芝加哥台美商會會長蘇琪雯致詞揭開序幕。她誠摯感謝西北大學的首度合作，只「造山者」不僅講述晶片與技術，更是關於堅持、團隊合作與在逆境中敢於築夢的故事。當前台灣在全球半導體供應鏈中角色關鍵，期盼透過此片激發更多關於創新、國際合作與人才投資的對話，並開啟商會與西北大學未來深化的合作。

類延峰感謝西北大學促成本片在大芝加哥地區播映。他指出，西北大學與台灣產官學界建立了長年密切的夥伴關係，包括高科技師生團訪台、與台大清大合作等，候任校長蔣濛(Mung Chiang)更是台灣的真摯友人。他也提到，該部影片彰顯了台美深厚且互補的夥伴關係。

西北大學Weinberg全球研究中心教授Mark Hauser肯定本片呈現台灣政府與科技業的合作努力，對全球經濟貢獻卓著。Tom Anderson則表示，伊州及芝市正積極打造「伊利諾州量子及微電子園區」，本片的放映促成對話「正逢其時」，芝市深感與台灣夥伴關係之珍貴。

影片播映後，由西北大學新聞學院教授Craig Duff與出席的「造山者」製片蔣顯斌進行幕後故事對談，並與現場師生熱烈問答互動。

芝加哥 西北大學 伊利諾州

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