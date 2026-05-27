KidWind世界風能挑戰賽 台灣代表隊拿下4冠

芝台美商會會長蘇琪雯(前右四)特別到會場向台灣代表隊的參賽學生打氣。(芝台美商會提供)

2026年KidWind世界風能挑戰賽日前在麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin–Madison)登場，今年有美國25州及4個國家共125支隊伍、逾550名學生同場競技。由亞太能源科學教育協會(AESEA)率領的台灣代表隊表現亮眼，共抱回四座世界冠軍、一座評審團獎、一座KidWind精神獎及一座葉片工程獎，成為本屆最大贏家。

KidWind世界賽是全球具指標性的學生風能科技競賽，參賽學生須自行設計與製作小型風力發電機，並接受葉片工程、發電效率、團隊簡報及現場問答等多面向評比，目的在培育再生能源與工程科技人才。

本屆賽事中，台灣隊高中組由「Taiwan HUNTERS」奪得世界冠軍，隊伍在Nantou County埔里國中教師蔡忠義、楊玓臻指導下，集結台中一中、台中二中、台中高工學生跨校合作，憑藉完整工程設計與專業簡報擊敗各國隊伍。

國小組方面，由台南市蓮潭國中小黃雅君老師指導的「The Wind Nexus」摘下世界冠軍，並同步獲得象徵整體表現優異的評審團獎(Judges' Award)，成為本屆唯一獲得「雙料殊榮」的台灣隊伍。

國中組一舉包辦兩項世界冠軍。其中，由陸軍軍官學校物理系洪偉清教授及小史塔克實驗室陳寬澤老師共同指導的「Taiwan Wind POWer」，勇奪KidWind風機組世界冠軍，並獲頒象徵團隊精神與創新態度的KidWind精神獎；由STAR English紀尚甫老師與南投社寮國中張育豪老師帶領的「SL Angel Wings」，則在開放風機組（Open Class）奪冠，展現自由創新與工程設計能力。

此外，由小史塔克實驗室李筱媛老師及埔里國中蔡忠義老師共同指導的「Taiwan WinDog」，憑藉出色葉片設計與工程實作能力，獲頒葉片工程獎（Blade Engineering Award），受到國際評審肯定。

芝加哥台美商會會長蘇琪雯也特別致贈印有芝加哥標誌的爆米花，鼓勵所有台灣參賽學生，為選手遠赴海外參賽加油打氣。