未竟的島嶼之歌 台裔編舞家新作探討家的意義

「未竟的島嶼之歌」演出情形。(主辦方提供)

來自台灣台南的旅美編舞家程之柔(Chih-Jou Cheng)最新舞蹈劇場作品「未竟的島嶼之歌」(Unfinished Island Songs)，日前在芝城 維茲表演藝術中心(Wirtz Center for the Performing Arts)演出。該作結合舞蹈、物件、沉浸式空間與雙語影像，探討移民 經驗、歸屬感及「家」的深層意義，首演現場座無虛席，深獲各族群觀眾共鳴。

曾獲 Princess Grace Award 的程之柔表示，新作歷經三年醞釀，靈感源自多位台灣移民訪談，「這不是在回答家是什麼，而是在追問：離開熟悉的土地後，身體裡還留著什麼？」透過與心理諮商師暨舞者林芷嫻的共同創作，將難以言喻的情感轉化為流動的肢體語言，帶領觀眾進入一場「共享記憶」。

共同製作人暨設計師柯詠心(Gin Ko)將劇場打造為感官旅程，觀眾入場即可體驗台灣玩具、零食與飲品。舞台上大量運用布料、光影及竹子意象，結合洪佩妤設計的靈魂元素「夜市餐車」，串起鄉愁與生活感。燈光設計Seojung Jang以充滿力量的光影變幻，將日常場景昇華為充滿詩意的舞台瞬間。

音樂是該座品不可或缺的靈魂。蘇妤涵(Miranda Su)的原創配樂與劇情緊密貼合，演出尾聲邀請觀眾共同吟唱，將氣氛推向巔峰；音樂劇演員羅以琳(Irene Luo)則擔任領唱及原民歌唱指導。為增進跨文化理解，黃詩詠(Blake Huang)設計的中英雙語投影影像，向觀眾介紹台灣地緣背景，成為極佳的對話橋樑。

芝加哥舞蹈家Kinnari Vora讚嘆該作如「走進朋友家鄉，聆聽最私密的童年故事」。許多非華裔觀眾亦深受觸動，指作品成功將移民故事轉化為感性劇場，跨越文化隔閡，展現出溫暖且幽默的生命韌性。

「未竟的島嶼之歌」由 Wisdom Murray擔任製作經理，團隊期待未來能將此作推向更多城市，在美國主流劇場中持續注入亞洲移民經驗與跨文化對話。

劇團網頁：www.instagram.com/dawntheatreproject/

「未竟的島嶼之歌」演出情形。(主辦方提供)