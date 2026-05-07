我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

第九屆中餐國際論壇 5月16日芝加哥登場

【芝加哥訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中餐飲業聯合會日前宣布，第九屆美國中餐國際論壇將於5月16日在富麗華大酒店登場...
美中餐飲業聯合會日前宣布，第九屆美國中餐國際論壇將於5月16日在富麗華大酒店登場。(主辦方提供 )

美中餐飲業聯合會日前宣布，第九屆美國中餐國際論壇將於5月16日在富麗華大酒店。登場。本屆以「傳統與創新：中餐國際化的機遇與挑戰」為主題，聚焦全球餐飲格局變化，探討海外中餐轉型升級與融入主流市場的發展路徑，目標推動中餐從「走出去」邁向「走進去」，提升國際競爭力與可持續發展。

論壇發布會在老四川餐廳舉行，並由金龍魚以「1:1:1」健康理念冠名支持。隨著全球消費趨勢由「重口味」轉向「重健康」，中餐產業正從單純味覺競爭，升級至營養與科學飲食的新階段。「1:1:1」脂肪酸平衡概念，強調三類脂肪酸均衡攝取，契合歐美健康飲食潮流，為中餐品質升級與品牌信任建立提供新方向。

主辦方表示，論壇將透過主題演講、深度對話及答謝晚宴等形式，打造集思想交流、資源對接與產業合作於一體的高端平台，匯聚餐飲業者、供應鏈企業、專業廚師與決策層，促進跨界合作與精準對接。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍指出，中餐作為中華文化的重要載體，應在堅守風味與文化根基的同時，積極創新與國際接軌。他強調，聯合會將持續凝聚業界力量，推動中餐走向更廣闊的國際舞台。

出席嘉賓。(主辦方提供)
出席嘉賓。(主辦方提供)

中國駐芝加哥總領事王保東表示，中餐海外發展需兼顧「守正」與「創新」，既要保留正宗風味與文化內核，也要因地制宜調整表達方式，讓更多當地民眾接受。他並指出，隨人工智慧等技術發展，餐飲業將迎來新變革，中餐業者應積極擁抱科技，提升競爭力。

芝加哥第25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)則肯定中餐對促進文化交流與城市多元發展的重要貢獻，並表示市府將持續支持相關活動，推動華埠繁榮。

多位僑界與商界代表分別指出，中餐在海外不僅是產業，更是文化與情感的連結。但目前仍面臨「價格低廉、不夠健康」等刻板印象，亟需透過品牌化、標準化與健康化策略重塑形象。

發布會最後由理事長陳明峰總結，呼籲業界攜手創新合作，優化海外發展環境，讓中華美食以更高品質走向世界，深化中外人文交流。歡迎報名論壇暨瀘州老窖1573品鑑晚宴，論壇與晚宴合併收費每位100元。可洽胡曉軍(312)405-3155、陳明峰(347)891-8624。

芝加哥

上一則

龍捲風襲密西西比毀500屋17傷 她全家連嬰兒全被甩到屋外

下一則

新州人間佛教論壇 獲得肯定與讚賞

延伸閱讀

大費城華人餐館協會成立21週年慶暨新職員就職典禮

大費城華人餐館協會成立21週年慶暨新職員就職典禮
大文行攜手五糧液亮相全球烈酒WSWA盛會

大文行攜手五糧液亮相全球烈酒WSWA盛會
法拉盛喜來登大酒店35年地標風華 頂級豪華宴席限時回饋社區

法拉盛喜來登大酒店35年地標風華 頂級豪華宴席限時回饋社區
台灣美食教學 國宴主廚5月洛城登場

台灣美食教學 國宴主廚5月洛城登場

熱門新聞

密西西比州活動屋園區Gene's Mobile Home Supply許多房子，被龍捲風夷為平地。（美聯社）

龍捲風襲密西西比毀500屋17傷 她全家連嬰兒全被甩到屋外

2026-05-07 19:48
新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(Lakewood官方網站)

新州居民中位年齡40.1歲 「最年輕鎮」僅18.1歲

2026-05-04 02:15
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高收費低 華裔洗錢組織淪墨國毒梟新寵 芝華男認罪

2026-04-30 10:01
一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高、收費低 華裔洗錢組織淪毒梟新寵 芝華男認罪

2026-05-01 02:15
德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

2026-05-01 22:04

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐