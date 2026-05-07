第九屆中餐國際論壇 5月16日芝加哥登場

美中餐飲業聯合會日前宣布，第九屆美國中餐國際論壇將於5月16日在富麗華大酒店登場。(主辦方提供 )

美中餐飲業聯合會日前宣布，第九屆美國中餐國際論壇將於5月16日在富麗華大酒店。登場。本屆以「傳統與創新：中餐國際化的機遇與挑戰」為主題，聚焦全球餐飲格局變化，探討海外中餐轉型升級與融入主流市場的發展路徑，目標推動中餐從「走出去」邁向「走進去」，提升國際競爭力與可持續發展。

論壇發布會在老四川餐廳舉行，並由金龍魚以「1:1:1」健康理念冠名支持。隨著全球消費趨勢由「重口味」轉向「重健康」，中餐產業正從單純味覺競爭，升級至營養與科學飲食的新階段。「1:1:1」脂肪酸平衡概念，強調三類脂肪酸均衡攝取，契合歐美健康飲食潮流，為中餐品質升級與品牌信任建立提供新方向。

主辦方表示，論壇將透過主題演講、深度對話及答謝晚宴等形式，打造集思想交流、資源對接與產業合作於一體的高端平台，匯聚餐飲業者、供應鏈企業、專業廚師與決策層，促進跨界合作與精準對接。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍指出，中餐作為中華文化的重要載體，應在堅守風味與文化根基的同時，積極創新與國際接軌。他強調，聯合會將持續凝聚業界力量，推動中餐走向更廣闊的國際舞台。

出席嘉賓。(主辦方提供)

中國駐芝加哥 總領事王保東表示，中餐海外發展需兼顧「守正」與「創新」，既要保留正宗風味與文化內核，也要因地制宜調整表達方式，讓更多當地民眾接受。他並指出，隨人工智慧等技術發展，餐飲業將迎來新變革，中餐業者應積極擁抱科技，提升競爭力。

芝加哥第25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)則肯定中餐對促進文化交流與城市多元發展的重要貢獻，並表示市府將持續支持相關活動，推動華埠繁榮。

多位僑界與商界代表分別指出，中餐在海外不僅是產業，更是文化與情感的連結。但目前仍面臨「價格低廉、不夠健康」等刻板印象，亟需透過品牌化、標準化與健康化策略重塑形象。

發布會最後由理事長陳明峰總結，呼籲業界攜手創新合作，優化海外發展環境，讓中華美食以更高品質走向世界，深化中外人文交流。歡迎報名論壇暨瀘州老窖1573品鑑晚宴，論壇與晚宴合併收費每位100元。可洽胡曉軍(312)405-3155、陳明峰(347)891-8624。