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明州國際節2萬人參與 台灣文化攤位吸睛

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
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暌違六年捲土重來的「明州國際節」(International Festival ...
暌違六年捲土重來的「明州國際節」(International Festival of Minnesota)，召集67個國家與族裔參與，為期兩天的活動吸引約兩萬名觀眾。(記者陳曼玲／攝影)

疫情在2023年宣布永久停辦的明州萬國節(Festival of Nations)，今年以「明州國際節」(International Festival of Minnesota)之名，日前在聖保羅市河中心(RiverCentre)會議中心捲土重來，吸引67個國家與族裔參與，其中台灣鄉親設置了台灣文化展、「明州雙城中文學校」書法站，以及「台灣線上圖書館」組織的市集攤位。

「台灣線上圖書館」組織的市集攤位在明州國際節吸引許多老少民眾造訪，購買來自台灣的...
「台灣線上圖書館」組織的市集攤位在明州國際節吸引許多老少民眾造訪，購買來自台灣的文創紀念品。(記者陳曼玲／攝影)

為期兩天的活動共有兩萬名觀眾參與，其中包括7000多位學生。與會者透過世界美食、音樂、舞蹈、手工藝、說故事及各式文化展示，除沉浸式體驗全球多元文化，更促進彼此理解。

成立於2009年的台灣線上圖書館此次號召義工設立市集攤位。館長蔡玉茂表示，希望讓民眾親身體驗台灣的文創產品，因此邀請返台的鄉親蒐集具有台灣特色的在地商品。設計精緻可愛的商品與手繪藝術品深受不同族裔民眾喜愛。攤位上同時播放由義工Leo製作的台灣觀光與小吃介紹影片，吸引許多參觀者駐足，並與義工熱絡交流。

台灣文化攤位以「台灣人搬來美國時的皮箱裡都打包了什麼」為主題，義工展示皮箱中的大...
台灣文化攤位以「台灣人搬來美國時的皮箱裡都打包了什麼」為主題，義工展示皮箱中的大同電鍋、萬花油等民生必備品。(記者陳曼玲／攝影)

今年的台灣文化攤位，別出心裁以「台灣人搬來美國時的皮箱裡都打包了什麼」為主題，向參觀者介紹當年留學生皮箱中必備的大同電鍋、萬花油等用品，吸引許多華洋觀眾駐足。

義工Karen表示，許多學生既熱情又好奇，紛紛詢問台灣的婚禮習俗、傳統故事、節慶飲食，以及教育制度與美國的差異等問題。她很高興有機會介紹台灣文化，還在學生的「觀光護照」上親筆簽下「Taiwan 台灣」。

一位來自愛阿華州的教師表示，此活動讓學生能以直接且生動的方式學習各國文化。不少民眾也表示，未來希望有機會前往台灣旅遊；而曾造訪台灣的人更是對當地活動與人情味讚不絕口，並大力推薦親友前往體驗。

創立於1932年的萬國節起初為街頭市集(street fair)，隨後逐漸發展為一項歷史悠久的文化傳統，不僅成為學校校外教學的重要活動，也深受一般大眾喜愛。然而，疫情迫使活動於2020年停辦，之後多年未能恢復，主辦單位更於 2023 年宣布永久結束。

在明州居住的台灣長輩中，有不少人參與萬國節達數十年，其中製作油畫布景的一位台灣同鄉提到，自己已經參加該活動超過半世紀。今年中生代與年輕學生接棒後，將秉持延續文化使命，讓台灣人情味在明州持續發酵與擴展。

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