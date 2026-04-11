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慶亞裔月暨美建國250年 芝「我愛唐人街」5/17登場

芝加哥訊
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慶亞裔月暨美國建國250年，「我愛唐人街」將在5月17日舉行。(主辦方提供)
慶亞裔月暨美國建國250年，「我愛唐人街」將在5月17日舉行。(主辦方提供)

為弘揚亞裔傳統文化、豐富社區生活、促進唐人街商業發展，並進一步增進芝加哥各族裔之間的理解、交流與文化融合，大芝加哥地區華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會和芝城華商會將於5月17日上午11時，在芝加哥華埠廣場聯合舉辦大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨「我愛唐人街」，慶祝美國建國250周年。

該活動由大芝加哥地區華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、芝城華商會主辦，主題為「以社區之力，共慶美國建國250周年」，旨在通過多元文化的展示與互動，彰顯亞裔社區在美國發展歷程中的重要貢獻。活動將以豐富多彩的形式展開，包括商家展示、文藝演出、傳統文化體驗(如書法、繪畫、剪紙等)以及互動交流等，全面展現中華文化與亞裔文化的獨特魅力，吸引更多市民走進中國城，感受文化活力，帶動人流，促進商業發展，進一步振興華埠經濟。

歡迎大家屆時共襄盛舉，相關信息可電洽黃正東(312)925-5817、胡曉軍(312)405-3155、李建明(312)493-9288。

華人 亞裔 芝城

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