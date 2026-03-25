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美中客家兩會馬年春宴 400嘉賓同迎新春

芝加哥訊
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客家兩會會長陳青(左三)、名譽主席劉紅(左二)與華埠更好團結聯盟主任陳本恩(左一)、伊州眾議員馬靜儀(右二)、11區區長李惠華辦公室代表梁丹陵(右一)。(主辦方提供)
客家兩會會長陳青(左三)、名譽主席劉紅(左二)與華埠更好團結聯盟主任陳本恩(左一)、伊州眾議員馬靜儀(右二)、11區區長李惠華辦公室代表梁丹陵(右一)。(主辦方提供)

美中客家聯合會暨客家商會日前在芝城華埠富麗華餐廳舉辦馬年春宴，吸引近400位僑界、政界、商界及社團代表共襄盛舉。

當晚由主持人包東宇與陳卓敏擔任開場主持，舞龍舞獅演出揭開序幕。出席這場春宴嘉賓如雲，包括中國駐芝加哥總領館參贊王立新、僑務組長張軍鵬、伊州聯邦國會眾議員戴維斯、伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥25區區長盧漢士、11區區長李惠華辦公室代表梁丹陵，及庫克郡財長帕帕斯等政界人士。甫贏得伊州第七區國會眾議員民主黨初選的福特(La Shawn K. Ford)也到場感謝華人選民支持。

美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)
美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)

美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)
美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)

客家兩會名譽主席暨美亞健康協會主任劉紅、芝加哥海外交流協會會長方燕輝、五邑同鄉會會長周群厚，旅美科工專會會長李曉靜、華埠更好團結聯盟主任陳本恩等多個僑團代表到場。

春宴節目精彩多樣，由劉曄擔任主持。黃河藝術團以粵語混聲合唱「歡樂年年」、希林藝術學院兒童森巴舞、168健身隊健身舞「過新年」，及太極扇、旗袍秀、各類獨唱、二重唱與舞蹈表演輪番上場。王立新、張軍鵬與香港超市總裁陳健明同台演唱「中國人」，更掀起高潮。

客家兩會會長陳青致詞表示，協會一年來在芝加哥扎根，致力服務客家鄉親，促進交流、凝聚力量與傳承文化，她說，客家人的力量來自團結；客家人的精神在於堅韌；而客家文化的傳承，則需要一代又一代人的共同努力。劉紅致詞表示，客家兩會在凝聚鄉親、服務社區方面發揮了重要作用，是連接僑界的重要橋梁。戴維斯、王立新及多位嘉賓也紛紛致詞，肯定客家社區及僑團在促進社區繁榮與文化傳承方面的貢獻。

晚宴期間，還舉行了抽獎活動，現金紅包、精美禮品及機票獎品豐富，氣氛溫馨熱絡。

劉紅(左至右)、陳健明、王立新、張軍鵬、陳青合唱。(主辦方提供)
劉紅(左至右)、陳健明、王立新、張軍鵬、陳青合唱。(主辦方提供)

美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)
美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)

美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)
美中客家聯合會暨客家商會春宴嘉賓眾多。(主辦方提供)

藝術節目主持人劉曄。(主辦方提供)
藝術節目主持人劉曄。(主辦方提供)

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