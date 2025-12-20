美亞攜手華盟 推動華社食品發放

劉紅(坐者右)、劉曄(坐者左)代表美亞、華盟簽訂合作契約。(主辦方提供)

美亞健康協會與美中華僑華人 聯盟(華盟)日前完成簽約建立合作夥伴關係，雙方將攜手推動社區食品發放服務，以確保這項高需求的為民服務能長期、穩定運作。這也意味未來食品發放計畫中的義工組織與社區協調工作，將由華盟芝加哥 分會統籌負責，並藉此減輕美亞員工長期承擔的龐大行政與人力壓力。

自2023年2月起，美亞每月透過食品分發服務1200至1500名社區居民，每周發放食物近萬磅。該計畫每週運作兩天，每次需動員40多名義工，每月累計約160名義工人力，工作量相當龐大。

美亞特別感謝員工多年來年復一年、日復一日的辛勤付出，這些工作多數是在本職工作之外額外承擔；同時也感謝來自各華人社團與個人的義工支持。許多義工不辭辛勞，從郊區驅車一至兩小時前來協助，華埠 多個傳統僑團更輪流派員參與，甚至有80多歲的長者仍熱心投入服務。

鑑於服務規模持續擴大，美亞表示，唯有依靠僑社穩定而多元的義工資源，食品分發計畫才能永續推行，因此決定與美中華僑華人聯盟合作，將義工動員與社區協調交由華盟芝加哥分會統籌，讓美亞員工能在兼顧本職工作的同時，持續專注於核心服務。

簽約儀式中，由劉紅代表美亞健康協會、劉曄代表華盟完成合作協議，確立雙方為民服務的夥伴關係。本周發放也有新會同鄉會會長、北京師範大學校友會會長及芝加哥同源會會長，分別率領團隊前來參與食品發放義工服務，展現僑社高度動員力。