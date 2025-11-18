明州台灣線上圖書館漢字節 推廣台灣受歡迎

林采寧與民眾解釋台灣漢字的意義與文化交流。（記者陳曼玲／攝影）

台灣線上圖書館日前參與西百老匯 開放街道(West Broadway Open Street)活動，並舉辦第十五屆的漢字文化節，吸引許多對亞洲文化有興趣的民眾前來認識台灣漢字與旅遊，並與來自台灣的義工們交流。

台灣線上圖書館自2010年舉辦漢字書法欣賞以來，幾乎每年舉辦漢字節，藉由遊戲與手做等活動，來欣賞台灣傳統的正體字，並兼具宣傳台灣特色。

館長蔡玉茂表示，以往的漢字節活動多在室內舉辦。但在新冠疫情 後第一次移到戶外的公園舉辦，獲得不錯的迴響。這次應西百老匯商業與地區聯盟(WBC)邀請，把台灣的漢字文化帶到美國當地的社群當中，讓更多美國民眾接觸到台灣文化。

當天的活動內容包括台灣音樂歷史展示、台灣歌曲演唱、玩彈珠台遊台灣、燈籠製作、漢字書籤、漢字拼圖等創意十足的攤位。

這次活動有11位來自明大的學生義工參與籌備，並在當天幫忙攤位搭建、與民眾互動，注入許多年輕人的活力與創意。

林采寧說，她在攤位與美國民眾互動非常開心，有些民眾曾經去過日本 ，或學過中文，都對亞洲文化很有興趣。他們一邊在攤位上做手工藝，一邊跟她分享自己的故事，藉此也拉近不同種族之間的距離。

楊捷如說，她在活動前跟街上的其他攤位交流，並且分享攤位上的禮物，還推薦彼此的攤位，是個很有趣的經驗。

陳昱成說，他在當天的活動看到其他的台灣鄉親，使他覺得透過台灣線上圖書館的活動可以讓當地台灣人多見面交流，成功地聯絡社群。