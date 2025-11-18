我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

明州台灣線上圖書館漢字節 推廣台灣受歡迎

記者陳曼玲／明州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林采寧與民眾解釋台灣漢字的意義與文化交流。（記者陳曼玲／攝影）
林采寧與民眾解釋台灣漢字的意義與文化交流。（記者陳曼玲／攝影）

台灣線上圖書館日前參與西百老匯開放街道(West Broadway Open Street)活動，並舉辦第十五屆的漢字文化節，吸引許多對亞洲文化有興趣的民眾前來認識台灣漢字與旅遊，並與來自台灣的義工們交流。

台灣線上圖書館自2010年舉辦漢字書法欣賞以來，幾乎每年舉辦漢字節，藉由遊戲與手做等活動，來欣賞台灣傳統的正體字，並兼具宣傳台灣特色。

館長蔡玉茂表示，以往的漢字節活動多在室內舉辦。但在新冠疫情後第一次移到戶外的公園舉辦，獲得不錯的迴響。這次應西百老匯商業與地區聯盟(WBC)邀請，把台灣的漢字文化帶到美國當地的社群當中，讓更多美國民眾接觸到台灣文化。

當天的活動內容包括台灣音樂歷史展示、台灣歌曲演唱、玩彈珠台遊台灣、燈籠製作、漢字書籤、漢字拼圖等創意十足的攤位。

這次活動有11位來自明大的學生義工參與籌備，並在當天幫忙攤位搭建、與民眾互動，注入許多年輕人的活力與創意。

林采寧說，她在攤位與美國民眾互動非常開心，有些民眾曾經去過日本，或學過中文，都對亞洲文化很有興趣。他們一邊在攤位上做手工藝，一邊跟她分享自己的故事，藉此也拉近不同種族之間的距離。

楊捷如說，她在活動前跟街上的其他攤位交流，並且分享攤位上的禮物，還推薦彼此的攤位，是個很有趣的經驗。

陳昱成說，他在當天的活動看到其他的台灣鄉親，使他覺得透過台灣線上圖書館的活動可以讓當地台灣人多見面交流，成功地聯絡社群。

王尚謙在活動後提出建議說，他覺得除了遊戲之外，可以準備小故事來推廣台灣。他曾經因為跟美國人分享有關台灣的有趣話題，讓他們對台灣感興趣而到台灣去旅遊，回來後還變成了好朋友。

陳昱成與民眾玩彈珠台介紹台灣城市。（記者陳曼玲／攝影）
陳昱成與民眾玩彈珠台介紹台灣城市。（記者陳曼玲／攝影）

百老匯 疫情 日本

上一則

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

下一則

維州37年懸案大突破 揪出少女命案兇手

延伸閱讀

僑青家庭慶感恩節 唱出親子間感謝

僑青家庭慶感恩節 唱出親子間感謝
僑教中心年終感恩會 台味宴志工

僑教中心年終感恩會 台味宴志工
台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治

台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治
台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

熱門新聞

伊州自營的健保交易平台getcoveredillinois.com，從2026年起全面取代聯邦healthcare.gov。(特派員黃惠玲／攝影)

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

2025-11-11 09:36
一名來自中國的申請庇護者，上月23日在橋港區遭ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

2025-11-12 10:06
伊州中南部春田市附近於11日晚間10時許出現的美麗極光。(蘇豐原提供)

最強北極光來襲 中西部天空絢麗如畫 預測今晚將更壯觀

2025-11-12 10:33
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
由監獄改建的莫沙農谷中心是美國東北部最大的ICE拘留中心，可容納近1900人，但該中心居住情況惡劣早已引發擔憂。(路透)

中國男死於賓州拘留所 家屬稱「手腳反綁、脖子被吊」怒提告

2025-11-12 20:16

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費