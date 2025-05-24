我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

魅力台灣 征服明州600華洋觀眾

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國立台灣體育運動大學帶來「魅力台灣」的精彩表演，征服觀眾的心。(記者陳曼玲／攝影)
國立台灣體育運動大學帶來「魅力台灣」的精彩表演，征服觀眾的心。(記者陳曼玲／攝影)

來自台中的「國立台灣體育運動大學」舞蹈系的14名大三到碩二的學生，日前在明州的弗立德立高中(Fridley High School)巡迴表演。內容有以大塊布料表現環繞台灣的太平洋之美、70到90年代懷念歌曲與熱舞、原住民意象、集結台灣當代流行元素等，讓在場600多名華洋觀眾對台灣人的創意、舞者與觀眾有趣互動等表演讚賞不已。

詮釋台灣新娘出嫁前的「吃姊妹桌」辦桌文化的表演劇。(記者陳曼玲／攝影)
詮釋台灣新娘出嫁前的「吃姊妹桌」辦桌文化的表演劇。(記者陳曼玲／攝影)

中華民國僑委會贊助的「美國台灣傳統周與加拿大亞裔傳統月」隨團四位老師，為教授中國舞的潘莉君為領隊、現代舞老師詹佳惠為藝術總監、陳重佑為技術總監，以及辜婉玉擔任排練指導。

七歲開始習舞的潘莉君在體大已任教30年，她說自己在學生時代因出國表演深受影響，因此也希望讓學生有海外表演的體驗與成長。

潘莉君的父親來自河南、母親是台灣人，自己在眷村長大，與原住民為鄰，這些多元文化的元素都成為她創作的來源。她和其他三名老師構思編舞時，融合舞蹈、歌唱、音樂、戲劇等表演形式，融入台灣最美的人情味，勾起海外遊子對故鄉的記憶；並以年輕人當代的流行語言，展現台灣活力。

反串台灣媒婆的廖承羿，在現場散發糖果與觀眾互動。(記者陳曼玲／攝影)
反串台灣媒婆的廖承羿，在現場散發糖果與觀眾互動。(記者陳曼玲／攝影)

廖承羿目前是碩二生，他說自己小時候看幼幼台節目時，就喜歡上大哥哥大姐姐的帶動舞蹈，國中時參加舞蹈社，並在青年高中念表演藝術。在詮釋台灣新娘出嫁前的「吃姊妹桌」辦桌文化的表演劇「食尚玩家」中，他擔任媒婆一角，除了婀娜多姿的舞蹈外，臉部的細膩表演也相當傳神。他說這次來美看到觀眾熱切思鄉，使他對身為台灣人感到驕傲。

黃沐恩是碩一生，她說在生活中感受細節，是她舞蹈的創意泉源。她對海外觀眾給予的熱情回應非常感動。希望將來能教小朋友跳舞。

展現台灣年輕人活力的街舞。(記者陳曼玲／攝影)
展現台灣年輕人活力的街舞。(記者陳曼玲／攝影)

以客家節慶為主題的「龍兄虎弟」節目中，就讀大三的陳法恩，以後空翻、舞劍等孔武有力的肢體律動博得觀眾熱烈掌聲。

負責接待該團的明州台灣同鄉會會長鄭光生與多位台灣鄉親欣喜表示，他們從這些學生的表演中，深感這群努力付出的年輕人是台灣的驕傲與希望。

原住民 明州 中華民國

上一則

密州首府日 舞獅隊開場受歡迎

下一則

馬州切薩皮克灣生蠔量 20年增逾3倍

延伸閱讀

16歲華裔高中生 發起社區音樂會 盼用音樂拉近鄰里距離

16歲華裔高中生 發起社區音樂會 盼用音樂拉近鄰里距離
南加舞蹈教室 爆暗藏攝像頭在浴室偷拍 師生、家長震驚不安

南加舞蹈教室 爆暗藏攝像頭在浴室偷拍 師生、家長震驚不安
南加舞蹈教室暗藏攝像頭 少男少女隱私被看光光

南加舞蹈教室暗藏攝像頭 少男少女隱私被看光光
阿肯色公園尋寶 明州男撿到3.81克拉鑽石

阿肯色公園尋寶 明州男撿到3.81克拉鑽石

熱門新聞

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

2025-05-19 10:38
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

2025-05-19 02:15
1.2萬隻小雞被遺忘在德拉瓦州郵件分發中心的卡車，死掉好幾千隻，剩下的被送到德拉瓦州動物收容所照顧。圖為認養家庭。（美聯社）

德拉瓦州上萬小雞被忘在郵局卡車「已死數千」 開放領養

2025-05-19 21:10
警方突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。(google map)

新州水療中心暗藏賣淫 警查獲絨毛泰迪熊藏60萬現金

2025-05-16 18:15

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用