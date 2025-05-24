魅力台灣 征服明州600華洋觀眾

國立台灣體育運動大學帶來「魅力台灣」的精彩表演，征服觀眾的心。(記者陳曼玲／攝影)

來自台中的「國立台灣體育運動大學」舞蹈系的14名大三到碩二的學生，日前在明州 的弗立德立高中(Fridley High School)巡迴表演。內容有以大塊布料表現環繞台灣的太平洋之美、70到90年代懷念歌曲與熱舞、原住民 意象、集結台灣當代流行元素等，讓在場600多名華洋觀眾對台灣人的創意、舞者與觀眾有趣互動等表演讚賞不已。

詮釋台灣新娘出嫁前的「吃姊妹桌」辦桌文化的表演劇。(記者陳曼玲／攝影)

應中華民國 僑委會贊助的「美國台灣傳統周與加拿大亞裔傳統月」隨團四位老師，為教授中國舞的潘莉君為領隊、現代舞老師詹佳惠為藝術總監、陳重佑為技術總監，以及辜婉玉擔任排練指導。

七歲開始習舞的潘莉君在體大已任教30年，她說自己在學生時代因出國表演深受影響，因此也希望讓學生有海外表演的體驗與成長。

潘莉君的父親來自河南、母親是台灣人，自己在眷村長大，與原住民為鄰，這些多元文化的元素都成為她創作的來源。她和其他三名老師構思編舞時，融合舞蹈、歌唱、音樂、戲劇等表演形式，融入台灣最美的人情味，勾起海外遊子對故鄉的記憶；並以年輕人當代的流行語言，展現台灣活力。

反串台灣媒婆的廖承羿，在現場散發糖果與觀眾互動。(記者陳曼玲／攝影)

廖承羿目前是碩二生，他說自己小時候看幼幼台節目時，就喜歡上大哥哥大姐姐的帶動舞蹈，國中時參加舞蹈社，並在青年高中念表演藝術。在詮釋台灣新娘出嫁前的「吃姊妹桌」辦桌文化的表演劇「食尚玩家」中，他擔任媒婆一角，除了婀娜多姿的舞蹈外，臉部的細膩表演也相當傳神。他說這次來美看到觀眾熱切思鄉，使他對身為台灣人感到驕傲。

黃沐恩是碩一生，她說在生活中感受細節，是她舞蹈的創意泉源。她對海外觀眾給予的熱情回應非常感動。希望將來能教小朋友跳舞。

展現台灣年輕人活力的街舞。(記者陳曼玲／攝影)

以客家節慶為主題的「龍兄虎弟」節目中，就讀大三的陳法恩，以後空翻、舞劍等孔武有力的肢體律動博得觀眾熱烈掌聲。

負責接待該團的明州台灣同鄉會會長鄭光生與多位台灣鄉親欣喜表示，他們從這些學生的表演中，深感這群努力付出的年輕人是台灣的驕傲與希望。