歷經3年整修 芝加哥國父紀念館重新開幕

芝加哥國父紀念館日前舉行重開典禮。(主辦方提供)

歷經三年整修，芝加哥 國父紀念館日前舉行重開典禮。此次活動由中國國民黨美中支部聯合主辦，30多個僑團代表、官員蒞臨。典禮後於彩蝶軒大酒樓舉辦餐會，並頒發聘書表彰多位對館務及僑社有卓越貢獻人士。

紀念館館長關其煉致詞時說，該館不僅是緬懷先賢的場所，更是弘揚中華文化的重要基地，「昔日洋人來華埠 多為購物，今日則是為感受中華文化歷史，瞻仰孫中山先生銅像與革命事蹟，這正是我們多年努力的成果。」

關其煉表示，紀念館的存在提醒世人「中華民國 的建立是在1911年」，旨在恢復國父作為「亞洲第一個民主共和國創建者」的歷史定位。他感謝各界支持，整修後的紀念館能以全新面貌服務社區，未來將加強導覽服務、青少年教育及文化展示。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長賴延峰在活動中，向多位長期服務僑社的傑出人士頒發獎狀，得獎者包括梅國彬、區一平、趙汝爽三位僑務諮詢委員；孫序彰、周君鐸兩位僑務顧問。其中趙汝爽與孫序彰現任紀念館常務副館長，區一平擔任副館長，均在紀念館重啟工程中貢獻良多。

這場活動吸引30多個社團代表出席。與會者一致認同，作為北美地區重要的歷史文化場所，紀念館應進一步發揮教育功能，成為年輕一代認識中國民主歷程的重要平台。

主辦單位表示，紀念館重啟標誌著新階段的開始，未來將致力於文化交流與推廣。餐會現場展出孫中山先生「總理遺囑」影本及珍貴歷史照片，喚起僑胞共同記憶。

與會者也提到，「革命尚未成功，同志仍須努力」的訓示，至今仍具深刻意義，芝加哥國父紀念館的重生，不僅是建築的更新，更是華人文化傳承的重要里程碑。