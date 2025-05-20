底特律台商會 出席Automate2025

台灣精品館(Taiwan excellence Pavilion)共展出15家企業，19件展品，含機器人與AIoT相關方案。(主辦方提供)

底特律台灣商會日前到底特律市中心Huntington Place展覽中心，出席全美最大規模的自動化展「Automate2025」，表達對「台灣精品 Taiwan Excellence」參展陣容的全力支持。

本屆展覽由台灣經濟部國際貿易署與外貿協會共同主辦，匯聚來自台灣的15家頂尖企業：TM Robot、Touché Solutions、Syntec、TOYO與HIWIN等國際知名廠商。展出19項涵蓋機器人、AI oT、智慧控制系統與人機介面等尖端應用的創新展品，展示台灣在智慧製造領域的卓越研發能量與國際競爭力。

底特律台灣商會會長薛瑞玲與候任會長楊逸鴻表示，很榮幸在地見證台灣智慧製造的成果，也將繼續作為橋樑，強化台灣企業與密西根產業界的雙向合作。

在密西根設廠的台灣上市公司世德企業(Sumeeko Industries)董事長陳光裕也到場觀展，他表示，螺絲螺帽這種精密零組件製造業，目前在生產端仍難以全面自動化，但在倉儲進出與物流管理方面，透過整合式的自動化系統，確實能有效降低人力需求與營運成本。

此外，商會理事、密西根州 亞太裔事務委員蔣序龍所創辦的AI智慧製造軟體公司BEET也在活動中展示全新版本的 BEET Core 5.0，並與合作夥伴Google 推出由Gemini技術支援的GenAI解決方案。