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底特律台商會 出席Automate2025

【密西根訊】
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台灣精品館(Taiwan excellence Pavilion)共展出15家企業，19件展品，含機器人與AIoT相關方案。(主辦方提供)
台灣精品館(Taiwan excellence Pavilion)共展出15家企業，19件展品，含機器人與AIoT相關方案。(主辦方提供)

底特律台灣商會日前到底特律市中心Huntington Place展覽中心，出席全美最大規模的自動化展「Automate2025」，表達對「台灣精品 Taiwan Excellence」參展陣容的全力支持。

本屆展覽由台灣經濟部國際貿易署與外貿協會共同主辦，匯聚來自台灣的15家頂尖企業：TM Robot、Touché Solutions、Syntec、TOYO與HIWIN等國際知名廠商。展出19項涵蓋機器人、AIoT、智慧控制系統與人機介面等尖端應用的創新展品，展示台灣在智慧製造領域的卓越研發能量與國際競爭力。

底特律台灣商會會長薛瑞玲與候任會長楊逸鴻表示，很榮幸在地見證台灣智慧製造的成果，也將繼續作為橋樑，強化台灣企業與密西根產業界的雙向合作。

在密西根設廠的台灣上市公司世德企業(Sumeeko Industries)董事長陳光裕也到場觀展，他表示，螺絲螺帽這種精密零組件製造業，目前在生產端仍難以全面自動化，但在倉儲進出與物流管理方面，透過整合式的自動化系統，確實能有效降低人力需求與營運成本。

此外，商會理事、密西根州亞太裔事務委員蔣序龍所創辦的AI智慧製造軟體公司BEET也在活動中展示全新版本的 BEET Core 5.0，並與合作夥伴Google推出由Gemini技術支援的GenAI解決方案。

底特律台灣商會說，未來將持續攜手產官學各界，深化與台灣企業在技術整合、人才互訪與市場拓展方面的合作，為台灣製造在全球舞台開創更多新機遇。

蔣序龍創立的AI智慧製造方案軟體公司BEET也參展。(主辦方提供)
蔣序龍創立的AI智慧製造方案軟體公司BEET也參展。(主辦方提供)
新代科技Otis Siah(左至右)、原見精機Nephel Lo、新代科技Eli...
新代科技Otis Siah(左至右)、原見精機Nephel Lo、新代科技Elisa Stark、底城台商會長薛瑞玲、駐芝台北經文處處長類延峰、底特律台商會候任會長楊逸鴻、新代科技Jeffrey Leow。(主辦方提供)
新代科技提供智慧製造完整解決方案，核心業務涵蓋工業機器人、雲端產品、自動化系統集...
新代科技提供智慧製造完整解決方案，核心業務涵蓋工業機器人、雲端產品、自動化系統集成。(主辦方提供)

AI 密西根州 Google

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