美中海外青年文化大使協會培訓 即起報名

2025年僑務委員會「海外青年文化大使協會(FASCA)新生培訓」即日起開放報名。美中地區名額90位(芝加哥 分會50位、密西根分會40位)，額滿為止，歡迎家長鼓勵青少年踴躍報名參加。

美中地區FASCA培訓活動訂於2025年8月1日至3日(芝加哥分會)在芝加哥華僑文教服務中心舉辦；8月4日至8月6日(密西根分會)在Woodside Bible-ChurchFarmington Hills (28301 Middlebelt Rd, Farmington Hills, Michigan 48334) ，活動透過新生培訓一系列豐富有趣的學習與實踐活動，讓海外僑青更深入瞭解台灣，凝聚全球僑青的向心力。

研習培訓為期3日，涵括領導力訓練、文化與舞蹈、服務與傳承。

完成培訓後，學員有機會參與芝加哥當地FASCA組織的年度培育計畫，透過社區各項活動的服務與學習，成為具有文化涵養與領導能力的青年領袖。北美地區學員如服務時間累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，為升學 之路增添更多優勢。

歡迎14歲以上的僑民青少年加入，！詳情及報名請查閱官網：https://wceo.regfox.com/2025fasca

相關報名及參訓資格，請參考網站說明或電洽芝加哥華僑文教服務中心宋小姐(630)323-2440轉分機5016，或電郵[email protected]。