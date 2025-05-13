白越珠訪底特律 北美台商會請益之旅畫句點

白越珠博士的請益之行在底特律圓滿落幕。(主辦方提供)

北美台灣商會聯合總會總會長候選人白越珠博士和先生Dr.Earl Henry及祕書長王璿澔，日前抵達底特律訪問，也為歷時一年的「北美商會請益之旅」畫下句點。此行走訪北美超過20個商會，深入了解僑界發展與需求，展現凝聚台商的誠意與行動力。

底特律台灣商會特於森林小丘鄉村俱樂部設宴歡迎，理事們熱情出席相挺。與會人士包括會長薛淑玲、僑務諮詢委員李維灝、副會長李昌鋼，僑務顧問林志嘉、楊逸鴻、孔慶超，州亞太裔事務委員蔣序龍、世華美中分會會長黃麗音、僑務促進委員辜耀先、人文協會秘書長司徒達森、吳慧貞、密西根舞獅隊團長賀婉青及Fanuc前副總裁蔡啟庚等。

底特律台灣商會以「師長傳承」為精神，長年致力於商業拓展、青年培育與文化推廣。近年承辦雲門舞集、屏東月琴傳唱等藝文活動，並推動台灣企業在美就業座談、農曆新年與端午節 慶典、生肖版畫捐贈等，成功讓台灣文化走入主流社會。

白越珠此次除拜會地方僑界，也分享其生技醫藥領域創業經驗與公益實踐。她自1998年創辦三家醫藥相關公司，與醫師丈夫投入藥品審查與臨床研究；在教育與公益長期捐贈獎學金予僑委會，鼓勵在台僑生精進學業、拓展國際視野。

她亦創立「Select Taiwan」平台，協助台灣優質企業進軍美國市場，提升MIT國際能見度，目前已成功媒合多家涵蓋醫療生技、健康食品、資通訊等領域的企業，拓展台美貿易合作機會。身為華府「叩門之旅」東道主，她多年接待全美台商與國會議員會晤，積極推動友台法案，促進台美經貿合作與產業鏈結。