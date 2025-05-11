「北美台商會請益之旅」訪底特律 白越珠分享創業與公益實踐

在理事們的熱情祝福中，白越珠博士(前左三)的請益之行在底特律圓滿落幕。(主辦方提供)

北美台灣商會總會副總會長白越珠博士，和先生Earl Henry博士及祕書長王璿澔於5月4日抵達底特律，為歷時一年的「北美商會請益之旅」畫下句點。此行走訪北美超過20個商會，深入了解僑界發展與需求，展現凝聚台商的誠意與行動力。底特律台灣商會特於森林小丘鄉村俱樂部設宴歡迎，理事們熱情出席。

與會貴賓橫跨僑界、公職與專業領域，包括會長薛淑玲、僑務諮詢委員李維灝、副會長李昌鋼，僑務顧問林志嘉、楊逸鴻、孔慶超，州亞太裔事務委員蔣序龍、世華美中分會會長黃麗音、僑務促進委員辜耀先、人文協會秘書長司徒達森、吳慧貞、密西根舞獅隊團長賀婉青及Fanuc前副總裁蔡啟庚，展現僑界堅實的凝聚力與多元實力。

底特律台灣商會以「師長傳承」為精神，長年致力於商業拓展、青年培育與文化推廣。近年承辦雲門舞集、屏東月琴傳唱等藝文活動，並推動臺灣企業在美就業座談、農曆新年與端午節 慶典、生肖版畫捐贈等，成功讓台灣文化走入主流社會。

白越珠此次除拜會地方僑界，也分享其生技醫藥領域創業經驗與公益實踐。她自1998年創辦三家醫藥相關公司，與醫師丈夫投入藥品審查與臨床研究；在教育與公益，並長期捐贈獎學金予僑委會，鼓勵在台僑生精進學業、拓展國際視野。

白越珠亦創立「Select Taiwan」平台，協助台灣優質企業進軍美國市場，提升MIT國際能見度，目前已成功媒合多家涵蓋醫療生技、健康食品、資通訊等領域的企業，拓展台美貿易合作機會。身為華府「叩門之旅」東道主，白越珠多年接待全美台商與國會議員會晤，積極推動友臺法案，促進台美經貿合作與產業鏈結，扮演關鍵橋樑角色。

白越珠博士曾獲美國「白宮 終身成就獎」及中華民國 僑委會「福爾摩沙僑務專業獎章」，現任北美台商總會副總會長。她表示，這趟請益之旅讓她深感各地商會的多元活力與豐沛人才，若有機會擔任總會長，將致力整合資源、串聯人才，為北美台商打造更具影響力的平台。