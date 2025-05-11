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「北美台商會請益之旅」訪底特律 白越珠分享創業與公益實踐

本報訊
在理事們的熱情祝福中，白越珠博士(前左三)的請益之行在底特律圓滿落幕。(主辦方提供)
在理事們的熱情祝福中，白越珠博士(前左三)的請益之行在底特律圓滿落幕。(主辦方提供)

北美台灣商會總會副總會長白越珠博士，和先生Earl Henry博士及祕書長王璿澔於5月4日抵達底特律，為歷時一年的「北美商會請益之旅」畫下句點。此行走訪北美超過20個商會，深入了解僑界發展與需求，展現凝聚台商的誠意與行動力。底特律台灣商會特於森林小丘鄉村俱樂部設宴歡迎，理事們熱情出席。

與會貴賓橫跨僑界、公職與專業領域，包括會長薛淑玲、僑務諮詢委員李維灝、副會長李昌鋼，僑務顧問林志嘉、楊逸鴻、孔慶超，州亞太裔事務委員蔣序龍、世華美中分會會長黃麗音、僑務促進委員辜耀先、人文協會秘書長司徒達森、吳慧貞、密西根舞獅隊團長賀婉青及Fanuc前副總裁蔡啟庚，展現僑界堅實的凝聚力與多元實力。

底特律台灣商會以「師長傳承」為精神，長年致力於商業拓展、青年培育與文化推廣。近年承辦雲門舞集、屏東月琴傳唱等藝文活動，並推動臺灣企業在美就業座談、農曆新年與端午節慶典、生肖版畫捐贈等，成功讓台灣文化走入主流社會。

白越珠此次除拜會地方僑界，也分享其生技醫藥領域創業經驗與公益實踐。她自1998年創辦三家醫藥相關公司，與醫師丈夫投入藥品審查與臨床研究；在教育與公益，並長期捐贈獎學金予僑委會，鼓勵在台僑生精進學業、拓展國際視野。

白越珠亦創立「Select Taiwan」平台，協助台灣優質企業進軍美國市場，提升MIT國際能見度，目前已成功媒合多家涵蓋醫療生技、健康食品、資通訊等領域的企業，拓展台美貿易合作機會。身為華府「叩門之旅」東道主，白越珠多年接待全美台商與國會議員會晤，積極推動友臺法案，促進台美經貿合作與產業鏈結，扮演關鍵橋樑角色。

白越珠博士曾獲美國「白宮終身成就獎」及中華民國僑委會「福爾摩沙僑務專業獎章」，現任北美台商總會副總會長。她表示，這趟請益之旅讓她深感各地商會的多元活力與豐沛人才，若有機會擔任總會長，將致力整合資源、串聯人才，為北美台商打造更具影響力的平台。

白越珠博士(中)致贈臺灣形狀瓷盤，勉勵現任會長薛淑玲與繼任會長楊逸鴻承先啟後，持...
白越珠博士(中)致贈臺灣形狀瓷盤，勉勵現任會長薛淑玲與繼任會長楊逸鴻承先啟後，持續為臺商發光發熱。(主辦方提供)
僑務諮詢委員李維灝率領底特律臺商會理事熱情迎接白越珠博士伉儷蒞臨。(主辦方提供)
僑務諮詢委員李維灝率領底特律臺商會理事熱情迎接白越珠博士伉儷蒞臨。(主辦方提供)
臺商會致贈祥獅祝福白越珠旗開得勝。(主辦方提供)
臺商會致贈祥獅祝福白越珠旗開得勝。(主辦方提供)

端午節 中華民國 白宮

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