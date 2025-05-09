教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

芝加哥出生的樞機主教普雷沃斯特當選新教宗後，芝加哥的信徒Romana Serrano激動地擁抱著聖名大教堂外的一棵樹。(路透)

天主教樞機主教們在教廷時間8日下午選出新教宗 ，出生於芝加哥 的69歲樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)成為天主教第267任領袖，是史上第一位美國籍教宗。對於在芝加哥137街聖母升天堂(St. Mary of the Assumption)老教區長大的居民來說，他們的老朋友普雷沃斯特當選新教宗，非常興奮，但也表示不意外。

全美民眾和芝加哥市民一樣，紛紛表達祝賀。

芝加哥市長強生在X平台上貼文說：「所有酷的事物，包括教宗，都來自芝加哥！恭喜首位美國籍教宗良14世！我們希望不久後能歡迎您回家。」

伊利諾州州長普立茲克則稱這是「歷史性時刻，見證首位美國人領導天主教會。」「來自芝加哥的良14世教宗開啟了新篇章，在這個我們需要同理心、團結與和平的時刻，我與本州民眾一同歡迎他。」

芝加哥太陽時報(The Sun Times)報導，1969年同為聖瑪麗小學畢業生的約翰·道尼(John Doughney)談到普雷沃斯特選擇成為神父的道路時說。「那時候就很明顯，他會走這條路。」「我們有些人也曾想過，但對大多數年輕人來說，那只是幻想。對他而言，我認為那是真正的召喚。即使在青少年時期，他就知道自己想做什麼、想去哪裡。」

衛報報導，芝加哥北區的聖母卡梅爾學院，學生餐廳裡響起「我們有教宗了」（Habemus papam）的歡呼聲。七年級生Vincent Wall和八年級生Ava Broz與同學們揮舞著美國和芝加哥旗幟。他們都希望新教宗能回家鄉訪問。

「這感覺就像2016年小熊隊奪冠一樣，」Wall說，指的是芝加哥北區棒球隊在長期未能奪冠後終於勝出的那一年。「現在，來自芝加哥的教宗成為全球焦點，就像世界大賽一樣。這太瘋狂了。」

新教宗的母校維拉諾瓦大學校長Donohue神父發表聲明：「我們為大學社群和全球教會慶祝這重要的一天。維拉諾瓦以聖奧斯定(St. Augustine)教導為基礎，致力於推動信仰與理性的深刻結合。良14世教宗以謙遜、溫和、審慎與親切聞名，他的領導將讓我們重申對教育使命的承諾。」

底特律總教區代表魏森伯格(Edward J Weisenburger)總主教發表聲明：「良14世教宗的當選讓我無比欣喜，我必須謙虛地承認，我沒想到會有美國人當選教宗。他長年在秘魯服務，對南美洲有深刻了解，與教宗方濟各 關係密切，長期關注弱勢，並具備豐富的梵蒂岡經驗與個人謙遜，這些特質或許讓主內弟兄們看見了基督之光。」

普雷沃斯特於1955年9月14日出生於伊利諾州芝加哥，1977年進入聖奧斯定修會(OSA)見習院，1981年發終身願。普雷沃斯特現年69歲，於2023年由教宗方濟各冊封為樞機，在出任新教宗之前是梵蒂岡負責主教遴選與管理的重要部門首長。

天主教徒遷入芝加哥後，通常會落腳於最南端、與道爾頓(Dolton)接壤的聖母聖升天堂。普雷沃斯特的父親路易斯(Louis)是教育工作者，母親米爾德里德(Mildred)是圖書館員，三個兒子從小就在聖瑪麗堂輔祭、讀經和當志工。

他有維拉諾瓦大學數學理學士、芝加哥天主教神學聯盟神學碩士，以及羅馬聖多瑪斯·阿奎那宗座大學教會法學士及博士學位的學歷，博士論文主題為「聖奧斯定會地方院長的角色」。

晉鐸後，他於1985年加入秘魯的奧斯定會傳教團。

2014年，教宗方濟各任命他為秘魯奇克拉約(Chiclayo)教區宗座署理，2015年晉牧為奇克拉約主教。2018至2023年，他亦擔任秘魯主教團常務委員會副主席及成員。其間，秘魯主教團在一連串政治危機中據報發揮了維護國家穩定的重要作用。