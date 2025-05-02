育兒費全美漲36% 夏威夷最貴 華府父母支出占比最低

從兒童保育、大學到交通，凡是關於養育孩子的費用都很昂貴，而且情況越來越糟。(pexels)

從兒童保育、大學到交通，凡是關於養育孩子的費用都很昂貴，而且情況越來越糟。根據債務合併公司Lendingtree的數據顯示，自2023年以來，全美撫養孩子的相關成本上漲了近36%。其中華府的父母用於撫養孩子的支出占收入比率最低。

根據Lendingtree兩年前進行的上一次研究，當時撫養一個孩子的年平均成本為2萬1681元，現在是2萬9419元。

若以育兒至18歲成本來看，最新報告顯示需要29萬7674元，比2023年的上次報告的23萬7482美元增加了25.3%。

養育孩子最昂貴的州是夏威夷州，平均年花費3萬6472元，再者為麻州(3萬3004元)及華盛頓州(3萬2418元)。最便宜的是密西西比州，平均花費1萬6490元；次低者為南卡羅來納州 (1萬7699元)及阿拉巴馬州(1萬7870元)。

喬治亞州 育兒費用在全美相對便宜，排名第45位。喬州 居民每年平均花費1萬9162元在育兒上。若以直到孩子年滿18歲前的總成本來看，居民平均需支付20萬1058元。

當以養育幼兒花費所占收入比率最少為指標來看時，喬治亞州排名第二，僅次於華盛頓特區。

「華府的父母用於撫養孩子的支出占收入比率最低，僅為14.0%。這也跟當地高達20萬8264元的平均家庭收入有關。喬州(15.9%)和南卡(16.1%)緊隨其後，」報告中指出。

Lendingtree的計算涵蓋了房租、食物、日托、服裝、交通和健康保險費等支出。受扶養人稅收優惠，無論是免稅還是抵免都從支出中減去，從而得出各州撫養一個孩子的平均年成本。

完整報告可查看：https://reurl.cc/qGYpy3。