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全美飯店增長幅度 密西根居冠 愛達荷、喬州緊跟在後

記者林昱瑄／綜合報導
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密西根州新飯店增長數全美居冠，圖為2023年開幕的Hampton Inn & Suites Manistee Waterfront。(飯店官網截圖)
密西根州新飯店增長數全美居冠，圖為2023年開幕的Hampton Inn & Suites Manistee Waterfront。(飯店官網截圖)

根據美國勞工統計局(BLS)的數據，在過去20年裡，全美的飯店數量穩步增長，僅在疫情爆發的最初幾個月出現短暫放緩。從2001年到2024年第三季，飯店總數增加了33%以上，從約5萬1000家增加到6萬8000多家。其中中西部的密西根以22％的增幅，高居全美之冠。

飯店預訂平台Luxury Link數據顯示，自2019年以來新增飯店最多的州和城市，南部地區的飯店成長最為強勁，中西部和山區西部也成為飯店業的熱點地區。密西根州和愛達荷州(+21.3%)的增幅名列全美冠、亞軍，緊隨其後的是喬州(+20.8%)、肯塔基州(+16.8%)和北卡(+16.6%)。

東北地區是全美飯店成長最慢的地區，新英格蘭地區是自2019年以來唯一飯店數量出現淨下降的地區。佛蒙特州(-1.2%)、麻州(-1.7%)和緬因州(-4.3%)均出現虧損，其餘新英格蘭州飯店數量成長低於平均水準。另外，華盛頓州(-5.9%)和新墨西哥州(-6.0%)是所有州中降幅最大的。

在美國都會區中，大急流城(Grand Rapids)都會區飯店數量成長32.4%，領先其他，其次是北卡夏樂(+24.0%)、洛麗(+23.6%)、亞特蘭大(+22.0%)和路易維爾(+21.7%)。相較之下，西雅圖(-6.2%)、哈特福德(-4.8%)、拉斯維加斯(-3.1%)和芝加哥(-0.4%)則呈現下降趨勢。

分析指出，在經歷了因COVID-19造成有史以來最嚴重的下滑之後，美國旅遊支出強勁反彈，反映在飛機、汽車和旅館市場上。根據經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，2022年消費者在國內住宿上的支出超過了疫情前的水平，並在2023年和2024年創下了歷史新高。

隨著需求的激增，全美飯店數持續增長。儘管疫情間該行業損失慘重，但飯店總數仍保持相對穩定。之後，飯店業發展開始加速，各地城市開設了數千家新飯店，甚或出現新一輪飯店投資浪潮。

然而，就業卻沒有跟上腳步。2019年中，飯店業就業人數達到200多萬的高點，但到2020年第二季下降了50%以上。儘管目前已逐漸回升，但仍遠低於疫情前的水平。截至2024年第三季，飯店業僱用了約187萬名員工，比高峰期低約8%。

雖然自2019年以來，全美的飯店總數有所增長，但並非所有類型的飯店都是如此。規模較大、提供全方位服務的飯店(尤其是賭場飯店)相對而言成長最快。自2019年以來，賭場酒店數量增加了13.2%，是各類別中成長最快的。這一增長得益於多個州賭博合法化的擴張，為賭場發展開闢了新的市場。

傳統飯店和汽車旅館也穩定擴張，同期成長了6.9%。以上這些類型構成了旅館住宿的絕大部分，占所有飯店的91%以上。

相較之下，規模較小、更小眾的住宿設施則面臨阻力。自疫情爆發以來，民宿數量下降了11.1%。這一趨勢表明，許多規模較小、通常獨立經營的機構可能難以抵禦新冠疫情的衝擊，或在疫情後的市場中與更大的連鎖店爭奪員工。

疫情 新英格蘭 北卡

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