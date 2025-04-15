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芝加哥野牛隊 獲美加華人足球賽亞軍

【芝加哥訊】
芝加哥野牛隊勇奪第四屆美加華人冠軍杯足球賽亞軍。(芝加哥野牛隊提供)
芝加哥野牛隊勇奪第四屆美加華人冠軍杯足球賽亞軍。(芝加哥野牛隊提供)

第四屆美加華人冠軍杯足球賽，日前在拉斯維加斯登場，經過為期兩天的激烈競賽，芝加哥野牛隊在40多個組別中摘下亞軍，展現芝加哥華人足球的實力與風采。

美加華人冠軍杯是目前北美華人社區規模最大、水平最高、覆蓋最廣的足球賽事之一。本屆比賽吸引了來自多倫多、紐約、新澤西、華盛頓、芝加哥、休斯頓、達拉斯、舊金山、洛杉磯及東道主拉斯維加斯等20支華人球隊參賽，分設40歲組、50歲組及公開組三個組別，共進行了40場精彩賽事，比賽緊湊激烈。

芝加哥野牛隊此次代表美中地區征戰，與洛杉磯、華盛頓、拉斯維加斯及休斯頓等多支強隊交鋒，表現出色。尤其在面對職業背景選手組成的勁旅時，野牛隊展現出高度配合和堅韌鬥志。雖然在決賽中因兩次定位球失誤以0:2惜敗于休斯頓JF隊，屈居亞軍，但球隊整體表現贏得了場內外一致好評。

芝加哥野牛隊慶功。(芝加哥野牛隊提供)
芝加哥野牛隊慶功。(芝加哥野牛隊提供)
芝加哥野牛隊慶功。(芝加哥野牛隊提供)
芝加哥野牛隊慶功。(芝加哥野牛隊提供)

賽後，贊助商兼芝加哥野牛隊球員，聯豐集團總裁倪舉淩、AM Center建材城總裁李建明為球隊舉行了慶功宴。野牛隊領隊萬旭也表示，球隊將繼續努力，爭取更大突破。

近年，芝加哥野牛隊積極推動美中地區華人足球的發展，不僅在競技層面持續進步，也在社區文化建設方面深度融合，組織和參與多項本地賽事與公益活動，贏得了廣泛認同和支持。芝加哥野牛隊表示，未來將繼續以足球為橋梁，連接社區、激勵青年、傳承文化。

芝加哥 華人 洛杉磯

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