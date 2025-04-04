明州台灣移民故事紀錄片 11人分享中台美三地近一世紀生命故事

「明州台灣移民故事」紀錄片試映會，讓美國觀眾看到台灣文化的多元，與台灣移民的勤奮和韌性。(記者陳曼玲／攝影)

「我生在中國，在那裡住了12年，長在台灣並也住了12年，後到美國定居超過一甲子，你說我是哪裡人？」歐陽傑在「明州 台灣移民 故事」(The image of Taiwanese people in Minnesota)紀錄片中，分享自己走過中、台、美三地近一世紀的珍貴記憶。

台灣線上圖書館日前舉辦「明州台灣移民故事」的紀錄片試映會，這部影片集結11位住在明州的台灣長輩，分享他們來美前後的生命故事，以及想要傳承給下一代的人生智慧。參加的受訪者會後更說出了更豐富的個人台灣記憶。讓受邀與會的其他族裔，首度對台灣的歷史有了更多的瞭解。

該計畫從採訪到影片剪輯完成費時一年，受訪者年齡最高的歐陽傑已經92歲，當年坐便宜的貨船到美國。他回憶起二次大戰時日本 占領福州。他說，媽媽有天突然發現抽屜底層還有一張父親穿軍服的照片，隔天日軍就到家裡來翻箱倒櫃。歐陽傑說，如果前一天沒有發現並燒掉那張照片，可能全家都沒命了，當時情景仍歷歷在目。

二次大戰時，在台南鄉下出生長大的受訪者王玉安說，那是一段非常艱辛的時期，受日本統治的台灣，被美軍轟炸得破破爛爛。試映會當天，她第一次看到其他受訪者的各樣人生遭遇時，讓她感動落淚。

影片結束後，很多觀眾好奇為何早期台灣移民都是來美國讀書。長輩解釋由於當年台灣政府規定，因此能來美國的人要能通過留學考試，所以早期的台灣移民多是學業優秀者。

受訪者Susan說，在台灣一直覺得自己很獨立，但是來美後第一次遭逢不熟悉的環境而備感思鄉。由於當年國際電話費昂貴，她先寫信告知台灣家人打電話回家的日期和時間，但往往電話一接通，她就一直哭泣到說不出話來，三分鐘的電話費就要5元，而那時汽油一加侖才0.4元。

受訪者在影片中也分享來美後的工作與脫胎換骨的生命歷程：如何適應、改變、脫離壓抑，進而得到心靈自由的釋放。

觀眾挪亞說，他注意到這些受訪者的共通點，就是勤奮且具有韌性。他說，美國學校不太教導世界歷史，透過這部影片使他有機會看見台灣的文化多元性。

華洋觀眾們均表示，這部影片不只是歷史紀錄片，更淋漓盡致地呈現每個受訪者的獨特觀點，不僅使他們見識到台灣移民的生命力，也帶給他們跨文化的認同感。還有人說，看完使他們很想去了解家中長輩的故事。