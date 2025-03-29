芝加哥淡大校友會 盧秀琴接棒任會長

駐芝台北經文處處長類延峰(右)頒贈淡大校友會會長當選證書給盧秀琴(左)。(主辦方提供)

芝加哥 淡江大學校友會日前舉行春宴暨會長交接，盧秀琴在駐芝加哥台北辦事處處長類延峰監交下，由前任會長石鴻珍手中接下會長任務。

50多人出席了當天活動，由盧秀琴兩位兒子吳蘊哲、吳光玄帶領的舞獅隊，為典禮揭開序幕。

舞獅揭開活動序幕。(主辦方提供)

類延峰應邀致詞表示，淡江大學校友們在各個領域都有傑出表現，他相信盧秀琴定能領導校友會積極參與社區活動，他並祝願會務蒸蒸日上。類延峰接著代表淡大頒感謝狀予卸任會長石鴻珍，也頒當選證書予新任會長盧秀琴。淡江大學校長葛煥昭和台灣好心肝基金會董事長許金川特函致賀，期許盧秀琴藉其智慧開拓淡大校友會新局面。

芝加哥僑教中心主任蔡季穎當天也出席了活動，並帶了50分i僑卡的便條箋分贈與會者。

畢業於淡江大傳系的盧秀琴，感謝淡大的栽培，她說，美中區的淡江校友有不斷縮減的情形，未來會長任期內，她將努力拓展會務，爭取更多校友加入，她也感謝各位前會長、理事們的支持，新團隊包括顧問鍾琪、秘書長曾淑鈞、財務長鄒礎繁。

盧秀琴(前左三)接任淡江大學校友會會長。(主辦方提供)

盧秀琴並設立「等一人咖啡～與淡江有約」的電郵信箱：[email protected]，將邀集相關專業領域人士協助解答校友提問，未來也希望搭起台美學術交流橋梁。

盧秀琴畢業於淡江大學大傳系廣播電視組，拍攝紀錄片曾獲中時晚報台北電影獎優等獎，曾任TVBS新聞部社會生活新聞中心主任、主播、芝加哥特派員，並曾獲王惕吾傑出新聞人員研究獎學金。現任Sunny Kids Mandarin LLC總裁，台灣好心肝媒體顧問等職務。

春宴當晚也為適逢結婚56周年的盧秀琴公公婆婆吳敏雄、周逸麗慶祝，氣氛溫馨歡樂。