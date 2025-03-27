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底特律「小紅怪遊行」 密西根舞獅隊不缺席

密西根訊
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底特律市長辦公室創新主管Vince Keenan與編舞帶隊老師林曉君及全體隊員合影，並邀請明年再回來表演。（主辦方提供）
底特律市長辦公室創新主管Vince Keenan與編舞帶隊老師林曉君及全體隊員合影，並邀請明年再回來表演。（主辦方提供）

密西根舞獅隊日前受邀參加底特律一年一度的「小紅怪遊行」(March De Nain Rouge)，這場結合歌手、舞者、說書人的文化大秀。沿著1.6哩長的路線遊行，吸引上萬民眾圍觀。

小紅怪(Nain Rouge)為底特律歷史悠久的傳說角色，每年三月，居民以創意十足的遊行與藝術表演「迎怪」、「驅厄」，象徵驅走過往困境、迎接新氣象。密西根舞獅隊的加入，不僅彰顯文化的多元交融，也讓底特律春天的街頭注入了一抹來自東方的色彩與力量。

今年的表演由融合東西傳統的歌舞劇開始，密西根舞獅隊與創作團隊共同籌畫以「舞獅VS底特律Lions（美式足球隊）」為主題開場，展現底特律球隊兩年跟冠軍擦身而過的遺憾，透過舞獅氣勢如虹的演出激勵士氣。壓軸則向今年Super Bowl中場秀致敬，舞獅隊模仿帽T舞者迎接象徵災厄的小紅怪出場，將現場氣氛推向高潮。

遊行期間，舞獅隊搭乘精心佈置的花車，兩人一組接力擂鼓、其他隊友朝氣打鑼打鈸、熱鬧喧天，沿途獲得觀眾掌聲不斷，展現出台裔社區對底特律文化的響應與支持，也象徵亞裔美國人積極參與在地公共社區的活力。

舞獅隊團長賀婉青表示，「舞獅及小紅怪是東西方傳說中趨吉避凶的意象，不管東西方社會，都希望大家遇到困難，能夠團結一致，展現強大的力量，讓怪獸知難而退，很榮幸能夠參與第16屆的遊行，並與不同族群的藝術家合作，希望透過舞獅為底特律帶來力量與祝福。」

底特律市長辦公室創新主管Vince Keenan高度讚賞稱，「今天的演出不僅是東西文化的融合，更是底特律小紅怪傳說與亞洲舞獅文化的交會。密西根舞獅隊不僅展現出精湛的傳統技藝，更能靈活調整動作編排，說出嶄新的故事，讓底特律看到更多元的未來。」

紅色舞獅與代表Detroit Lions底特律歌手Carly在臺上詼諧的互動。（...
紅色舞獅與代表Detroit Lions底特律歌手Carly在臺上詼諧的互動。（主辦方提供）
當天參與遊行的民眾奇裝異服，多達上萬人，遊行隊伍綿延1.6英里。 （主辦方提供）
當天參與遊行的民眾奇裝異服，多達上萬人，遊行隊伍綿延1.6英里。 （主辦方提供）
由威猛的舞獅在遊行終點Mosonic Temple 的大陽台表演閉幕。（主辦方提...
由威猛的舞獅在遊行終點Mosonic Temple 的大陽台表演閉幕。（主辦方提供）
隊長翁美津、副隊長林建豪擊鼓，揭開遊行的序幕，由警車開道，遊行活動創始人Fran...
隊長翁美津、副隊長林建豪擊鼓，揭開遊行的序幕，由警車開道，遊行活動創始人Francis Grunow領銜遊行隊伍前進。 （主辦方提供）
底特律傳說中的小紅怪，最後被底特律市民高昂團結的士氣感動，平靜離開。（主辦方提供...
底特律傳說中的小紅怪，最後被底特律市民高昂團結的士氣感動，平靜離開。（主辦方提供）

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