彩帶舞書法 「台灣文化節」閃耀全美最大購物中心

莊雅智的書法意象彩帶舞，在空中舞出書法的橫、豎、撇、捺、折、鉤、點的筆觸，觀眾熱烈鼓掌。（記者陳曼玲/攝影）

台灣線上圖書館日前在全美最大的美國購物中心(Mall of America，簡稱MOA)舉辦「台灣文化節」(Taiwan Cultural Festival)，50多位才華洋溢的台灣人透過精彩表演與多元攤位，展現台灣豐富文化之美與濃濃的人情味，吸引來自明州 、以及春假期間來自美國各地旅遊的人潮。

節目以台灣原住民 舞蹈開場，並邀請觀眾上台一起跳豐年祭，震撼的音樂及亮麗的裝扮，讓全場馬上充分感受台灣原住民的熱情。

接著由劉沛汝示範台灣茶藝，邀請志願的民眾坐在老師面前觀賞並互動。在喧囂的會場中，享受茶香帶來的片刻沈靜。這名洋人觀眾說她曾到過台灣，但未曾接觸過台灣茶藝，這次能在活動中品茗台灣茶藝與茶香，心情感到激動。林志誠說明並示範楷書、草書的毛筆字。擔任MC的潘秀涵也對能參與此次活動與有榮焉。

並以台灣不同時代的歌曲帶出台灣歷史上的重要大事：明州悅友合唱團演唱1930年代日治時期的「望春風」與80年代的「月亮代表我的心」；特地從北達可他州前來的甄珊珊演唱60年代的「站在高崗上」與描述90年代青春回憶的電影主題曲「小幸運」；還有目前是明大學生的張仰志與三位朋友一起演唱台灣饒舌歌曲Just believe；其中張仰志還特別為此次活動譜曲寫詞創作了「Niho My Hometown」饒舌歌，歌頌台灣是他美好的家鄉，輕快有活力。

壓軸的專業舞者莊雅智，以徒手、短彩帶與32呎的長彩帶，在空中舞出代表書法意象的橫、豎、撇、捺、折、鉤、點的筆畫。莊雅智說這支舞是她在一個月內靈感湧現的創作，自己都感到不可思議。因為五年前當她16歲的自閉症兒子終於讓她不用再每晚陪他入睡後，莊雅智跟上帝禱告，她希望能再次習舞表演。這次在MOA的表演，就是她五年來持續做好準備的成果。

另外由義工籌備的介紹台灣的圖書、旅遊、漢字印章、書法、畫臉、以及描繪台灣森林、海洋、稻田、夜市等油畫的展覽，都吸引人潮參與和照相。

尤其畫臉攤位的台灣國鳥藍鵲與珍珠奶茶、台灣等圖案，都讓小朋友興奮不已。義工精心設計的台灣旅遊攤位資訊也獲得許多人詢問並索取台灣地圖。