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州議員年薪7.2萬變8.5萬…伊州長簽署加薪案 漲幅17%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克(右)在9日連任就職典禮前，簽署通過議員加薪案。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克(右)在9日連任就職典禮前，簽署通過議員加薪案。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克9日簽署通過議員加薪方案，新的工資措施，將提供在11日宣誓就職的新一屆議員們的年薪，從現行的7萬2906元，增加到8萬5000元，漲幅將近17％。

伊州參議會8日晚間以30：21票通過加薪提案，州眾議會則早在6日就以63：35票，表決支持議員加薪案。這項提議在參眾議會都沒有獲得共和黨議員們的支持，一些民主黨人也反對該項加薪措施，在參眾議會投票過關後，全案送交給州長辦公室，普立茲克9日已經簽署。

前共和黨州長候選人、州參議員貝利(Darren Bailey)表示，他反對此加薪案，「我就試問議員們，在你們的選區中，有誰能在六個月內拿到將近2成的加薪？」

支持加薪法案的州參議員席姆斯(Elgie Sims)表示，新的薪資方案可以確保最優秀聰明的人替伊州人民服務。

該法案中，州長普立茲克的年薪，也將增加1萬5000元至20萬5000元；其他州府官員的薪資也有提高，例如新當選的州務卿詹雅斯(Alexi Qiannoulias)年薪從16萬8300元，提高到18萬3300元，增幅9％。伊州兒童與家庭服務廳廳長的年薪，也提高8％至20萬元。

普立茲克說，雖然他知道民代官員願意接受比私人企業較低的薪資來服務公眾，但支付這些人的薪資仍須有一定的競爭力，「很多人都在供孩子上大學，或必須支付房屋貸款、房租，你不能要求這些人只領比私營公司年薪一半的工資」。

州眾議會上周五在年度預算案中，增加了新的支出計畫，其中包括撥出8.5億元作為該州的「雨天基金」(rainy day fund)，增列4億做為吸引企業的經費，此外，參眾議員每人每年的基本工資增加1萬2904元；除了提高到8.5萬的工資外，大多數議員還能獲得至少1.2萬元或更多的額外工作新貼。

州議員上次加薪是在2008年，出於對於公眾形象的擔憂，議員們在2019年之前，每年都投票反對調高自己的薪資，直到2019年時，州眾議會將「凍結生活成本上漲」的協議廢除，之後則可以採納固定的調高議員薪資措施。

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