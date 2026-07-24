Z世代入政壇 新州貝爾維爾25歲鎮長就職

新州埃塞克斯郡(Essex County)貝爾維爾(Belleville)鎮長維萊斯 (Frank Vélez III)年僅25歲。(取材自維萊斯官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州貝爾維爾25歲鎮長維萊斯靠社群媒體與基層經驗當選，成為Z世代參政代表，並以近60%得票擊敗連任兩屆的對手。

新澤西州 埃塞克斯郡(Essex County)貝爾維爾(Belleville)鎮長維萊斯 (Frank Vélez III)在今年5月選舉中，以24歲之齡擊敗連任兩屆、年齡是他兩倍多的原任鎮長，日前剛滿25歲的這位Z世代(Gen Z)年輕人，藉著善用社群媒體跨足政壇而備受關注。

維萊斯與兩位競選搭檔威爾斯 (Danyale Wells) 、羅德里格斯(Michelle Rodríguez)一起宣誓就職，這兩人同時當選為鎮議員。

新州 、乃至於其他地區政壇有一股日益壯大的Z世代年輕力量，維萊斯是典型代表。Z世代1997年至 2012年出生，未曾經歷無網路或無智慧型手機的日子。

維萊斯是社媒達人，上任後幾天便發布一系列視頻，包括視察風暴災害、匯報垃圾收集情況、以及在鎮上年度「彩色跑」(Color Run)活動中被撒彩色粉末的畫面。

宣誓就職後，維萊斯隨即在社媒上貼文問候居民。

維萊斯說，人人都在看Instagram、臉書(Facebook)和抖音(TikTok)，身為民選官員，就要在人們常用的平台上與民眾互動。

新州有好幾位Z世代官員，除了維萊斯，另有伯靈頓郡(Burlington County)莫里斯頓(Moorestown)鎮長勞(Quinton Law)，他去年1月宣誓就任時年僅27歲；還有蘇塞克斯郡(Sussex County)委員德格魯特(Jack DeGroot)，2023年當選時年僅24歲。

儘管年紀輕輕，維萊斯並非政壇新手。 2021年1月年僅19便當選為貝爾維爾學區委員，任期三年， 2024年當選貝爾維爾市議員；2025年成為時任澤西市(Jersey City)市長富洛普 (Steve Fulop)的競選搭檔而參與新州議會初選，最終落敗，富洛普競選州長也未成功。

維萊斯之後轉而競選貝爾維爾鎮長，該鎮約有3.8萬居民，他擊敗連任兩屆鎮長的梅爾漢姆(Michael Melham)，贏得近60%選票。鎮長年薪7000元。