我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

Z世代入政壇 新州貝爾維爾25歲鎮長就職

編譯周芳苑／綜合報導
新州埃塞克斯郡(Essex County)貝爾維爾(Belleville)鎮長維...
新州埃塞克斯郡(Essex County)貝爾維爾(Belleville)鎮長維萊斯 (Frank Vélez III)年僅25歲。(取材自維萊斯官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

新澤西州貝爾維爾25歲鎮長維萊斯靠社群媒體與基層經驗當選，成為Z世代參政代表，並以近60%得票擊敗連任兩屆的對手。

新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)貝爾維爾(Belleville)鎮長維萊斯 (Frank Vélez III)在今年5月選舉中，以24歲之齡擊敗連任兩屆、年齡是他兩倍多的原任鎮長，日前剛滿25歲的這位Z世代(Gen Z)年輕人，藉著善用社群媒體跨足政壇而備受關注。

維萊斯與兩位競選搭檔威爾斯 (Danyale Wells) 、羅德里格斯(Michelle Rodríguez)一起宣誓就職，這兩人同時當選為鎮議員。

新州、乃至於其他地區政壇有一股日益壯大的Z世代年輕力量，維萊斯是典型代表。Z世代1997年至 2012年出生，未曾經歷無網路或無智慧型手機的日子。

維萊斯是社媒達人，上任後幾天便發布一系列視頻，包括視察風暴災害、匯報垃圾收集情況、以及在鎮上年度「彩色跑」(Color Run)活動中被撒彩色粉末的畫面。

宣誓就職後，維萊斯隨即在社媒上貼文問候居民。

維萊斯說，人人都在看Instagram、臉書(Facebook)和抖音(TikTok)，身為民選官員，就要在人們常用的平台上與民眾互動。

新州有好幾位Z世代官員，除了維萊斯，另有伯靈頓郡(Burlington County)莫里斯頓(Moorestown)鎮長勞(Quinton Law)，他去年1月宣誓就任時年僅27歲；還有蘇塞克斯郡(Sussex County)委員德格魯特(Jack DeGroot)，2023年當選時年僅24歲。

儘管年紀輕輕，維萊斯並非政壇新手。 2021年1月年僅19便當選為貝爾維爾學區委員，任期三年， 2024年當選貝爾維爾市議員；2025年成為時任澤西市(Jersey City)市長富洛普 (Steve Fulop)的競選搭檔而參與新州議會初選，最終落敗，富洛普競選州長也未成功。

維萊斯之後轉而競選貝爾維爾鎮長，該鎮約有3.8萬居民，他擊敗連任兩屆鎮長的梅爾漢姆(Michael Melham)，贏得近60%選票。鎮長年薪7000元。

精華 FAQ

  • 維萊斯在5月選舉中，以24歲之齡擊敗連任兩屆的原任鎮長梅爾漢姆，之後正式就任。他在貝爾維爾約3.8萬居民的選區中，拿下近60%選票，展現明顯優勢。

  • 他屬於1997年至2012年出生的Z世代，擅長運用Instagram、Facebook和TikTok與選民互動，並以短影音與即時貼文經營政治形象，因此被視為年輕世代投入政壇的典型代表。

  • 維萊斯並非初入政壇，2021年19歲時就當選貝爾維爾學區委員，2024年再當選市議員；2025年還曾參與新州議會初選，之後才轉戰鎮長選舉並成功勝出。

新澤西州 新州

上一則

世華亞城分會Mini Conference 8/30登場

下一則

喬州審計逾110萬決選選票 僅23件有異

延伸閱讀

青年選民成「關鍵少數」 助攻進步派奪國會席次

青年選民成「關鍵少數」 助攻進步派奪國會席次
參議員葛理漢辭世後誰接棒 南卡州共和黨卡位戰起跑

參議員葛理漢辭世後誰接棒 南卡州共和黨卡位戰起跑
葛理漢辭世、麥康諾住院 凸顯參院老化問題

葛理漢辭世、麥康諾住院 凸顯參院老化問題
柏能就任英相：施政核心關懷人民 將提10年計畫全力以赴

柏能就任英相：施政核心關懷人民 將提10年計畫全力以赴

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite，中)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

2026-07-22 10:31
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

2026-07-21 15:21

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴